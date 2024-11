José Mourinho térden csúszva ünnepelte volna csapata gólját, nem sült el jól

A Fenerbahce a 90+12. percben nyerte meg a meccset, a portugál tréner pedig szerette volna nagyon megünnepelni a győzelmet.

A Fenerbahce őrült mérkőzésen nyert 3-2-re a rivális Trabzonspor ellen a török élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 11. fordulójában. José Mourinho csapata szerzett vezetést Fred gólja révén, aztán Banza duplájával előbb egyenlített, majd fordított Senol Gönes gárdája. A 75. percben Dzeko találatával 2-2-re módosította az eredményt a Fener, az igazi slusszpoén a 90+12. percre maradt. Ekkor Sofyan Ambrabat szerezte meg kalandos körülmények közepette a győzelmet jelentő gólt.

A találatot José Mourinho is extázisban ünnepelte, hiszen a Fenerbahce így tartja a lépést a többek között Sallai Rolandot is foglalkoztató és eddig veretlen Galatasaray-jal. A hátrányuk öt pont az éllovashoz képest. A portugál tréner ünneplése pedig nem sült el a legjobban, ugyanis a térden csúszás közben elakadt és a földön landolt, de ez semmit nem vont le az öröm pillanataiból. Íme:

Jose Mourinho is having his best time in Türkiye 😭pic.twitter.com/C37ZUjF38a

