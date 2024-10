José Mourinho visszatérhet a Premier League-be?

A legfrissebb sajtóértesülések szerint könnyen lehet, hogy a portugál tréner ismét az angol élvonal felé veszi az irányt.

A Football Insider pénteken megjelenő írásában arról cikkeznek, hogy az Evertonnal gyengén muzsikáló Sean Dyche helyét veheti át.

A liverpooli együttes eladását szeptember végén jelentették be. Dan Friedkin, a Friedkin-csoport vezérigazgatója Farhad Moshiritól vette meg 94.1%-os részesedését. Az üzlet beteljesedéséhez viszont az is kell, hogy a Premier League, az Angol labdarúgó-szövetség (FA) és a Pénzügyi hatóság (FCA) elfogadja a tranzakciót.

Az 59 éves üzletember vállalatának birtokában van az AS Roma is, így ő és José Mourinho korábban már dolgoztak együtt. A Különleges 138 mérkőzésen irányította a Farkasokat.

Irányításával a Roma Európa Konferencia-ligát nyert és Európa-liga-döntőt játszhatott, 2024 januárjában viszont a gyenge bajnoki szereplés miatt menesztették.

Mourinho azóta már a török Fenerbahcét irányítja, Friedkin viszont a tökéletes alternatívaként tekint a 61 éves trénerre, amennyiben Sean Dyche vezetésével nem javul a csapat teljesítménye.

Jose Mourinho is reportedly a contender to replace Sean Dyche as Everton manager.#BBCFootball

— BBC Sport (@BBCSport) October 4, 2024