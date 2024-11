„Jól érzem magam itt” – nyilatkozta a Bayern-ász

Jamal Musiala megerősítette, hogy tárgyal szerződése meghosszabbításáról klubja, a Bayern München illetékeseivel.

Lévén 2026 nyarán lejár Jamal Musiala szerződése, a Bayern München 21 éves ászának jövője folyamatos spekulációt jelentett az utóbbi hónapokban. Ezek azonban könnyen eltűnhetnek, leginkább egy Musiala-nyilatkozat következtében.

🚨 Jamal Musiala on new contract at FC Bayern: “Yes, I can imagine it”. pic.twitter.com/fsvtP446aB

— Transfer News (@TransferNe92127) October 31, 2024