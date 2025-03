Jokić történelmi tripla-duplával vezette győzelemre a Denvert

Nikola Jokić lett az első játékos az NBA történetében, aki egy mérkőzésen legalább 30 ponttal, 20 lepattanóval és 20 gólpasszal ért el tripla-duplát.

Jokić klasszis teljesítménye döntő szerepet játszott abban, hogy a Denver Nuggets hosszabbítás után 149-141-re legyőzte a Phoenix Sunst.

A 30 éves Jokić 31 ponttal, 21 lepattanóval és 22 gólpasszal zárta az összecsapást.

A Phoenix a harmadik negyedben már 21 pontos hátrányban volt, ám egy elképesztő hajrával visszakapaszkodott. Kevin Durant – aki összesen 29 pontot szerzett – egy dudaszós triplával hosszabbításra mentette a meccset.

NIKOLA JOKIĆ IS TRULY SOMETHING SPECIAL. 🌟 pic.twitter.com/I982bZePiF

A ráadásban azonban Denver gyorsan előnyt szerzett, és végül megőrizte előnyét, ezzel pedig sorozatban második győzelmét aratta.

A Nuggets jelenlegi mérlege 41 győzelem és 22 vereség, amellyel a Nyugati Konferencia harmadik helyén állnak.

Következő ellenfelük vasárnap a listavezető Oklahoma City Thunder lesz, amely 107-89-re verte a Portland Trail Blazerst.

„It’s gonna be nice to go finish my career, on my couch, and think I had a really good game.”

Nikola Jokic is unfazed after having the first 30-20-20 game in NBA history 😭 pic.twitter.com/nxT5a0sgbL

— SportsCenter (@SportsCenter) March 8, 2025