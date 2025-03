John Obi Mikel bizton állítja, Osimhen már döntött új csapatáról

A Chelsea korábbi középpályása szerint már nyáron is majdnem megtörtént a klubváltás, hiszen mindkét fél nyitott volt rá.

Victor Osimhen neve évek óta a legnagyobb európai klubok kívánságlistáján szerepel, és úgy tűnik, a Chelsea lehet a következő állomása. John Obi Mikel, a londoniak korábbi középpályása szerint a nigériai csatár kifejezetten Stamford Bridge-re vágyik, és a klub számára is „könnyű üzlet” lehet a megszerzése.

A Sky Sports News-nak adott nyilatkozatában Mikel elárulta, hogy a Chelsea már a tavalyi nyáron közel járt Osimhen leigazolásához, de végül az egyezség nem jött létre.

„A klub akarta a játékost, és a játékos is akart jönni” – mondta Mikel.

„Pontosan tudom, hol álltak meg a tárgyalások. Ha nyáron újra elővesszük, nagyon könnyű lesz megvalósítani, mert Osimhen tényleg Chelsea-be akar igazolni.”

Verseny a csatárért

Osimhen jelenleg kölcsönben a Galatasaray játékosa, miután a Napolival való konfliktusa után Törökországba távozott. Ennek ellenére továbbra is kirobbanó formában játszik: a szezon során 30 mérkőzésen 26 gólt szerzett, ezzel pedig újra reflektorfénybe került.

A Chelsea mellett több európai topcsapat is érdeklődik iránta, ám szerződésében egy 63 millió fontos kivásárlási záradék szerepel, amelyet idén nyáron aktiválhatnak a kérők.

🗣 John Obi Mikel on Osimhen to Chelsea move: „I know exactly where we stopped. If we have to pick it up again in the summer, it’s just pretty easy to get it done because the player really wants to come to the football club.

If you’re talking about a striker to come in and help… pic.twitter.com/zNH9SUNyb7

— Vince™ (@Blue_Footy) March 18, 2025