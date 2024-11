„Jobban ismerik a klubot” – Messi szerint a Barca ereje a fiatalokban rejlik

Az argentin klasszis szeretne majd visszatérni Barcelonába.

Három éve már annak, hogy Lionel Messi több mint 20 év után elhagyta az FC Barcelonát. Az argentin klasszis 778 alkalommal ölthette magára a gránátvörös-kékek szerelését és összesen 672 gólt szerzett a klub színeiben, többet mint bárki más a csapat történetében. Hansi Flick irányítása alatt a Barca újra régi fényében ragyog. A katalán együttes vezeti a La Ligát, az első 13 mérkőzéséből 11-et megnyert a bajnokságban, a BL-ben pedig négyből hármat és ott van az első nyolc együttes között a ligaszakaszban, amely automatikusan továbbjuthat a legjobb tizenhat közé.

Lionel Messi a TV3-nak adott hosszabb interjút, melyben többek között szót ejtett korábbi csapatáról, a jövőjéről és sok minden másról is.

„Óriási büszkeséggel tölt el, ahogy látom, az első csapat hogyan képviseli most a klubot. Ez a Barca-csapat látványos, bár ez nem lep meg. Ez nem újdonság, ez mindig is így volt, vagy legalábbis azóta, hogy 13 évesen megérkeztem a klubhoz” – mondta a nyolcszoros aranylabdás támadó.

Nagyszerű látni, ahogy továbbra is lehetőséget adnak a fiataloknak. Ők mindenkinél jobban ismerik a klubot, hiszen a La Masiáról, az akadémiáról kerülnek be a felnőtt csapatba” – fejtette ki Messi.

Nincs még egy olyan csapat a Bajnokok Ligájában, amelynek a kezdőcsapatában két 17 éves is ott lenne, már pedig Lamine Yamal és Pau Cubarsí egyaránt ilyen fiatalok. Azonban ha a teljes keretet nézzük is kiemelkedik a katalán csapat az ifjoncokat illetően. Marc Casadó, Gavi, Héctor Fort és Sergi Dominguez is pályára lépett már ebben a szezonban a La Ligában, akik mindannyian a csapat akadémiáján nevelkedtek.

A Barcelona legendája kiemelte, egyszer nagyon szeretnének majd visszatérni a spanyol városba.

„Az egész családnak, a gyerekeimnek, a feleségemnek és nekem is nagyon hiányzik Barcelona. Sok mindent hátrahagytunk, amikor elköltöztünk. A gyerekeim katalánok. Soha nem tudhatod, mit hoz az élet és hova vet a sors, de feltett szándékunk, hogy Barcelonában éljünk majd, mert az az otthonunk” – zárta gondolatait Lionel Messi, akinek az Inter Miamival szóló szerződése 2025. december 31-én jár le.