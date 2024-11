„Jobbá tette a bal lábamat, most minden könnyebb”

Az Arsenal szélsője, Gabriel Martinelli elárulta, hogy Mikel Arteta szerepe óriási abban, hogy szintet tudott lépni az elmúlt években.

Az Arsenal brazilja, Gabriel Martinelli menedzserét dicsérte. Méghozzá azt ecsetelve egy interjúban, hogy mennyire fontos szerepe volt fejlődésében Mikel Artetának, a csapat mesterének. Pedig a pályán nem tudnak egyszerűen kommunikálni, igaz, prózai okból kifolyólag.

„Nekem nehezebb a dolgom, mert a kispadoktól távol, a másik oldalon játszom. Így sosem látom, avagy hallom, mit mond. Ha nekem akar információt átadni, akkor valakivel üzennie kell. Ez nehezítő körülmény, de persze meccs közben főként a játékra koncentrálunk amúgy is.”

Ettől még a fiatalon Angliába érkező dél-amerikai elismeri, hogy sokat tanul spanyol edzőjétől.

„Kulcsszerep jutott neki a fejlődésemben. 19 éves voltam, amikor idekerültem. Együtt, csapatként fejlődtünk folyamatosan, miközben minden csapattársam és jómagam is komolyat léptünk előre egyéni képességek terén. Sokkal jobb labdarúgóvá váltam, neki köszönhetően.”

Ráadásul olyan helyen is javított Martinelli képességein a szakember, amit elsőre már meglévő tudásnak gondolhatnánk.

„Régen, a bal szélen is mindig jobb lábbal vettem át és kezeltem a labdát. Arteta ezt azonnal megtiltotta, kötelezett rá, hogy ballal is bátran avatkozzak játékba, szélesebbé téve a cselezési repertoáromat. A bal lábamat azóta is fejlesztem, aminek révén minden könnyebbé vált mostanra.

A most is még csipán 23 esztendős Arsenal-játékos idén eddig 9 mérkőzésen 2 gólnál és 2 gólpassznál jár. Amely statisztikán legközelebb majd a Newcastle elleni szombat kora délutáni PL-bajnokin növelhet.