Jó hírt kaptak a Barca-drukkerek

A Barcelona szurkolói örömmel vették tudomásul, hogy Marc-André ter Stegen ismét edzésbe állt.

A német válogatott kapus szeptember végén olyan súlyos térdsérülést szenvedett, hogy meg is kellett műteni. A Barcelona gyorsan reagált a kiesésére. A második számú hálóőr, Iñaki Peña lépett elő első számú helyettesként, majd a klub vészmegoldásként leigazolta a korábban visszavonuló, rutinos Wojciech Szczęsnyt.

Szczęsny most várhatóan új szerződést kaphat, amely a következő idényre is a klubnál tarthatja, miután meglepetésre Hansi Flick terveiben elsőbbséget élvez Peñával szemben.

A várakozások szerint a következő hetekben fokozatosan teljes értékű edzésmunkát végezhet, miután a klub hivatalos közösségi médiafelületein közzétett képek szerint már ismét együtt tréningezik csapattársaival.

A transzferügyekben jártas Fabrizio Romano még inkább felcsigázta a Barcelona-szurkolókat, amikor kijelentette, Ter Stegen „keményen dolgozik a visszatéréséért.”

🔵🔴🏃🏻‍♂️ Marc André ter Stegen, working hard for his comeback before the end of the season. pic.twitter.com/Vscsy7yvtW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2025