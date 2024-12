Jó híreket kapott a Real a sérült sztárjaival kapcsolatban

Péntek délelőtt Vinícius Júnior és David Alaba is edzésre jelentkezett a valdebebasi edzőközpontban.

Az Athletic és Fabrizio Romano is jelentette péntek délelőtt, hogy a Real Madrid brazil szélsőjének rehabilitációja a vártnál sokkal hamarabb véget ért, és három kihagyott mérkőzés után elkezdte az edzésmunkát.

Előzetesen arról cikkeztek, hogy Vinícius csak december végén térhet vissza, a szemfülesek azonban már e hónap hatodikán láthatták a Királyi Gárda tréningjén.

A fővárosiak szupersztárja mellett egy másik – rég nem látott – ismerős arcot is felfedezhettek a szurkolók. 355 nappal sérülését követően ugyanis újra edzésbe állt David Alaba.

⚪️🔙 355 days after his injury… David Alaba returns in team training at Real Madrid.

He never considered to retire or leave the club, despite reports in the recent months. pic.twitter.com/pNLc6OLxZy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 6, 2024