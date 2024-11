Jelentős fizetésemeléssel marasztalná egyik alapemberét az Arsenal

A 2023-as átigazolás bejött, nagyon elégedettek a teljesítményével, ezért pedig szeretnék "megjutalmazni" őt.

Leandro Trossard átigazolása a Brightonból az Arsenalba remekül sült el. Potom 24 millió euróért szerződtették őt az Ágyúsok a 100 milliós és végül Chelsea-be távozó Mihajlo Mudrik alternatívájaként. A belga támadó pedig kifejezetten bevált a londoni együttesnél, az elmúlt két idény során – merthogy 2023. januárjában érkezett az Arsenalhoz – 20 gólt és 22 gólpasszt jegyzett eddig, mindezt úgy, hogy alapvetően csereemberként számolt vele Mikel Arteta.

🚨 Arsenal are in talks with Leandro Trossard over a new contract with a significant pay increase as reward for his impact since joining. Trossard’s current deal is worth £90k-a-week, but his new wages will surge into six figures if an agreement can be reached. [@SamiMokbel81_DM] pic.twitter.com/8tOvkKcmf4

— afcstuff (@afcstuff) November 21, 2024