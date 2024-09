3-0-ról kikapott, csoportutolsó a hokiválogatott

A negyedik helyen végzett a magyar férfi jégkorong-válogatott a pozsonyi olimpiai selejtezőben, miután a vasárnapi tét nélküli mérkőzésen háromgólos vezetést követően szétlövés után 4-3-ra kikapott az osztrák csapattól.

A két nulla pontos együttes tét nélküli összecsapását Sofron, Horváth Milán és Fejes sérülés miatt kihagyta, míg a kapuba visszakerült a kazahok ellen szerepelt Bálizs.

Nagyobb kedvvel játszottak a magyarok, és ez az első harmadban gólokban is megmutatkozott. Az 5. percben egy kontrában Hadobás lövése csorgott le Hönecklről, Gallónak nem volt nehéz dolga.

A harmad derekán a támadó zónában megnyert buli utáni lövés a hátsó plexiről pattant vissza, az osztrák kapusnak fogalma sem volt, hova került a pakk, Pappnak viszont igen, és növelte a különbséget.

Még a szünet előtt egy kapu előtti kavarodást Szabó zárt le góllal.

A vb-tizedik osztrákok – akiknél NHL-es is játszott – kapust cseréltek a folytatásra, Vorauer állt be.

A meccs derekán magyar fór alatt óriásit hibázott a védelem, azonban a megugrást elrontotta a két osztrák csatár.

Egyre több munkája akadt Bálizsnak, és másfél perccel az újabb pihenő előtt Haudum emberelőnyben bődületes nagy gólt ragasztott a jobb felső sarokba. Ráadásul a hálóőrnek még volt egy bravúros védése is.

A záró felvonást újabb osztrák fór vezette be, ez kimaradt ugyan, de nagy volt a nyomás Bálizs előtt.

Hősiesen állta a rohamokat a védelem, sok volt a lövésblokkolás is, de akadt magyar helyzet is. Ahogy kimaradt egy magyar emberelőny, Zwerger szép cselek után faragott a hátrányon, még Bálizst is elfektette.

Terbócs kapuvasat érő lövésével majdnem visszaállt a kétgólos különbség. Az utolsó öt percre még nagyobb sebességre kapcsolt a rivális, kapusát is lehozta, és ebből egyenlített 44 másodperccel a vége előtt Haudum távoli lövésével.

A ráadásban több volt az osztrák helyzet, de jött a büntető párharc, és akárcsak a 2023-as tamperei, bennmaradásról döntő világbajnoki összecsapáson, megint az osztrákok diadalmaskodtak.

Az osztrákoktól Zwerger és Haudum, a mieinktől Horváth Bence talált be.

Az összesített mérlegben az 53. találkozón ez volt a 38. osztrák győzelem 13 magyar siker és 2 döntetlen mellett.

A magyarok tétmérkőzésen legutóbb 1977. március 11-én, a tokiói B-csoportos vb-n tudták legyőzni az osztrákokat, azóta ez volt a kilencedik vereség sorozatban.

A nyáron kinevezett szövetségi kapitánynak, Majoross Gergelynek továbbra sincs nyertes találkozója.

Az esti szlovák-kazah meccs győztese jut ki a 2026-os milánói olimpiára.

Eredmény, 3. forduló:

Ausztria-Magyarország 4-3 (0-3, 1-0, 2-0, 0-0), szétlövés után

gól: Haudum (39., 60.), Zwerger (52.), illetve Galló (5.), Papp (12.), Szabó (19.)