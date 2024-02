Winnipeg Jets vs. San Jose Sharks

A Winnipeg Jets a két hetes szünetből visszatérő San Jose Sharks együttesét látja vendégül, akiket legutóbb január elején szűken, 2-1 arányban múltak felül. A Sharks a liga egyik legrosszabb csapata, volt már kétszámjegyű vesztőszériája is, ráadásul sérülések is nehezítik a kaliforniaiak életét, elveszítve többek között a legjobb gólvágójukat, Tomas Hertlt, valamint a kapitányukat, Logan Couture-t is. A Winnipeg is szenved az elmúlt hetekben, 5 összecsapáson maradt nyeretlen, hogy aztán szombaton végre 2-1-es diadalt arasson a Pittsburgh ellenében. A kanadaiak fő erőssége továbbra is a védekezés: a liga legjobbjai kapott gólátlag terén, 2.32-vel.



Pittsburgh Penguins vs. Florida Panthers

A Florida Panthers játékosinak jó emlékei lehetnek a Pittsburgh Penguins-ről, lévén január 26-án 3-2-re legyőzték soros vendáglátójukat. A Panthers formája felfelé ível (6 diadal 7 próbálkozásból), köszönhetően elsősorban az 51 pontnál járó kapitány, Aleksandar Barkov és a 39 gólnál tartó Sam Reinhart kiemelkedő játékának. A „Pingvinek” éppen a kiegyensúlyozottság hiányában, a többek között az egymás után elszenvedett 1-1 gólos vereségek, és a mindössze 2.90-es gólátlag következtében billegnek playoffba jutást jelentő vonalon.



Arizona Coyotes vs. Minnesota Wild

A Minnesota Wild tovább nyújtaná 3 mérkőzéses győzelmi sorozatát – ehhez magyar idő szerint csütörtök hajnalban annak az Arizona Coyotes-nak a jégpályáján kellen győznie, amelyet legutóbb január 13-án 6-0-ra győzött le. A Minnesota magára találása – 8 meccsből 6 győzelem – az első sor feljavulásának köszönhető, amit jól jelez Kirill Kaprizov 10 találkozón regisztrált 15 pontja is. A Coyotes formája ellentétes: 6 meccset buktak zsinórban, a 2024-es naptári évben 16 fellépésből mindössze négyszer nyertek. A játék küllemre nem reménytelen, ám a rendre eltékozolt vezetések és a rengeteg kihagyott ziccer egyre inkább a playoff-álmok szertefoszlását eredményezi.



