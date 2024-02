Irány az első hely?

A Florida Panthers 14 mérkőzés alatt a 12. győzelmére hajt és szeretné átvenni az első helyet a Boston Bruinstól az Atlantic Divízióban ma éjszaka, ehhez pedig a Buffalo Sabrest szeretnék legyőzni. A "Párducok" jelenleg 38 győzelemmel állnak, tőlük többet csak a New York Rangers gyűjtött - eggyel -, legutóbb a Washington Capitals ellen diadalmaskodtak 3-2 arányban. Az utóbbi időszakban nyújtott teljesítményben oroszlánrésze van Szergej Bobrovszkijnak, aki .947-es védési hatékonysáogt jegyzett az elmúlt nyolc mérkőzésén 1,61-et kapott gól mutatót átlagolt és egyik mérkőzésén sem engedett kettőnél többet. A kilencedik ilyen találkozóval megdöntené a Panthers franchise-rekordját, amit Tomas Vokun és Mark Fitzpatrick, valamint John Vanbiesbrouck tart közösen, viszont ez nem lesz egyszerű, ugyanis a Sabres sorozatban három győzelmet számol - először a szezon során.

Rangadó Coloradoban



Az idény ezen szakaszában már egyre nagyobb jelentősége van a pontoknak és a divízión belüli egymás elleni meccseknek. A nyugati főcsoportban negyedik Colorado Avalanche a második helyen álló és a Central Divízióban élen álló Dallas Stars együttesét fogadja. A dallasi gárda hétfőn a New York Islanders ellen kapott ki hosszabbítás után, és az előző hat meccsén 1-2-3-as mérleggel áll. Az Avalanche is kikapott a legutóbbi párharcán, ők 4-3-ra otthon a Toronto Maple Leafstől, viszont hazai pályán félelmetes formát mutatnak, 28 mérkőzésük során csak hat vereséget könyveltek el.

S ebben a nagyszerű otthon mutatott teljesítményben kiemelt szerepe van Nathan MacKinnonak, aki az idény során elképesztő számokat hoz, már 96 pontja van (34 gól és 62 gólpassz), valamint hazai környezetben eddig minden meccsén jegyzett legalább egy pontot, ez már 28-at jelent sorozatban, ami a hatodik legjobb az NHL történetében (a csúcsot Wayne Gretzky tartja 40 ilyen meccsel).

Folytassa, százados!

Nyikita Kucserov az első játékos lett az NHL 2023/24-es idényében, aki eljutott legalább 100 pontig, jelenleg 102-nél tart (38 gól, 64 assziszt), ugyanis a vasárnapi New Jersey Devils elleni meccsen mind a négy gólban szerepet vállalt és így négy pontot jegyzett. A Tampa Bay Lightning ma éjszaka a Philadelphia Flyershez látogat, előbbi hetedik a keleti konferenciában, utóbbi nyolcadik. A Lightning támadója, Brandon Hagel is folytathatja jó sorozatát, 13 meccs óta mindig jegyzett legalább egy pontot, a Devils ellen 3-at is, az elmúlt 10 mérkőzésén pedig összesen 15-öt.

Az NHL keddi játéknapjának mérkőzései (magyar idő szerint):

Detroit Red Wings-Washington Capitals (01:00)

Florida Panthers-Buffalo Sabres (01:00)

Montreal Canadiens-Arizona Coyotes (01:00)

Phildelphia Flyers-Tampa Bay Lightning (01:00)

Toronto Maple Leafs-Vegas Golden Knights (01:00)

Minnesota Wild-Carolina Hurricanes (02:00)

Nashville Predators-Ottawa Senators (02:00)

Winnipeg Jets-St. Louis Blues (02:00)

Calgary Flames-Los Angeles Kings (03:00)

Colorado Avalanche-Dallas Stars (03:30)

Vancouver Canucks-Pittsburgh Penguins (04:00)

San Jose Sharks-New Jersey Devils (04:30)

(Borítókép: Eliot J. Schechter/NHLI via Getty Images)