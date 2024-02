A szombati – magyar idő szerint vasárnap kora hajnali – találkozó a New Jersey Devils és a Philadelphia Flyers részvételével nem kizárólag a helyszín, hanem a két, playoffot üldöző, minden pontot megszerezni vágyó csapat miatt is tekinthető az idény egyik fénypontjának. A szezon véghajrájához közeledve a Devils negyedik a divíziójában, s egy esetleges sikerrel 7 pontra csökkentenék hátrányukat a 3. helyezett Flyers-höz képest, tartva a tempót minden más riválissal is a Keleti Konferencia wild card-helyeiért zajló csatában. A New Jerse támadói, Jack Hughes és Ondrej Palat a 60 000 néző előtt történő szereplés izgalmán túl éppen a playoff miatt tartja kulcsfontosságúnak a soron következő összecsapást.A Flyers lehet nyugodtabb, lévén egy 5 mérkőzéses pontszerző sorozattal stabilan őrzi rájátszást érő helyét a tabellán. Ugyanakkor tény, hogy a Torontótól elszenvedett hosszabbításos vereség és a párharc körüli felhajtás miatt Tortorella mester nem győzte hangsúlyozni, mennyire észnél kell lennie játékosainak a Devils ellen. Összességében kijelenthető, hogy az idény harmadik szabadtéri mérkőzése, amelyet vasárnap azonnal követ a negyedik, ugyanitt, a New York Rangers és a New York Islanders részévtelével, papíron talán fontosabb a New Jersey gárdájának, ám a Philadelphia oldalán sem biztos, hogy belefér egy ilyen fontosságú derbi elbukása.

Természetesen a szombat este és vasárnap hajnalban esedékes további 12 NHL-párharc közül akad még jó pár, amellyel tüzetesebben is foglalkozunk!

Boston Bruins - Los Angeles Kings

A Boston Bruins három kudarc után, egy kihívásoktól sem mentes, 7 mérkőzéses hazai széria 6. állomásaként látja vendégül a Los Angeles Kings csapatát. A legutóbb a Seattle-től 1-4 arányban kikapó bostoniak február 8-a óta nem győztek, nyilván minden mérkőzése előtti nyilatkozatban ennek a rossz szériának a lezárása iránti vágy a fő motívum, amihez a sokkalta jobb helyzetkihasználásra van szükség. Az LA Kings az elmúlt 5 jégre lépését 3-1-1-es mérleggel tudta le, ráadásu la Buffalótól kapott 7-0-s KO-ból a New Jersey 2-1-es legyőzésével állt talpra. További jó hír az LA számára, hogy a hátműtét miatt 50 meccset kihagyó Viktor Arvidsson visszatért, és jól is teljesített, ugyanúgy mint a kései emberelőnyös gólt jegyző Quinton Byfield, avagy a 25 védéssel előrükkoló David Rittich is.



Dallas Stars - Edmonton Oilers

A Dallas Stars egy fölényes, Nashville Predatros elleni 9-2-es diadalt követően fogadja az egyhuzamban aratott győzelmek NHL-rekordjáról lemaradó Edmonton Oilers-t. A texas-iak formája impresszív, utolsó 10 meccsükből 8-at is sikerrel zártak (8-1-1 a pontos mérlegük), át is vették a vezetést a Central Divízió élén. Pete DeBoer vezetőedző a keret mélységének tulajdonítja sikerességüket, dicsérve a negyedik sor és Matt Duchene produkcióját – utóbbi 21 gólnál és 31 gólpassznál jár idén. Az Oilers a St. Louis Blues-tól kapott ki legutóbb 6-3 arányban, és kijelenthető, hogy a 16 meccses sikerszéria vége óta csak szenvednek (utóbbi 5 meccskbön 2-3-0 a mutatójuk). Kris Knoblauch vezetőedző bele is nyúlt a sorösszeállításba, McDavid és Daisaitl mellé Corey Perry-t tette, bízva a kapu előtti jelenlét megerősödésében. Az Edmonton legfőbb gondja mostanság az emberhátrányos helyeztek kivédekezésében – avagy eme kiépesség hiányában – keresendő: utolsó 4 meccsükön 15 hátrányból 7 gólt kaptak.



Vancouver Canucks - Winnipeg Jets

A Vancouver Canucks a Detroit Red Wings legyőzésével az első csapata lett a ligának idén, amely 80 szerzett pontot jegyez – szombaton a Winnipeg Jets-et fogadva igyekeznek növelni ezt a számot a kandaiak. A Canucks célja nem más, minthogy a meccs után következő három találkozós idegenbeli turnénak négy, egymás után aratott győzelemmel vághassanak neki, amihez a ligaelső győzelemmel, egészen pontosan 30 diadallal rendelkező kapus, Thatcher Demko újabb jó teljesítménye is kell. A Winnipeg Jets a védekezésére alapozza sikerességét, no meg Connor Helleybuyck kapusteljesítményére – ami a San Jose 1-0-s legyűréséhez is kellett. Mindenképpen aggasztó lehet, hogy a winnipegiek mindössze 4 gólt jegyeztek az All-Star Gála óta. Érdekesség lehet, hogy a két franchise az idény során először fut össze.



Tampa Bay Lightning - Florida Panthers

Állami rangadón fogadja a klubrekordot jelentő 10 meccses idegenbeli sikersorozatban lévő Florida Panthers-t a Tampa Bay Lightning, A Panthers legutóbb úgy verte 4-0-ra a Buffalo-rt, hogy a cserekapus Anthony Stolarz döbbenetes, 45 védéses shutoutot regisztrált, ráadásul a diadal következétben az Atlantic Divízió élére keveredett, társbérletben a Bostonnal. A legutóbbi idegenbeli meccset 2023. december 18-án bukó Florida a liga egyik „legforróbb” csapata, 22 legutóbbi mérkőzésén 17-3-2-es mérleggel. Aktuális vendéglátójuk hazai jó formájában – a 18-5-3-as összmérlegben és a 8 meccses hazai győzelmi szériában, – valamint az NHL-pontlistát vezető, 9 utolsó fellépése mindegyikén pontot jegyző Nikita Kucserovban bízhat.

A fennmaradó párosítások az NHL soron következő játéknapjáról:

Chicago Blackhawks - Ottawa Senators

Calgary Falmes - Detroit Red Wings

Minnesota Wilds - Buffalo Sabres

St. Louis Blues - Nashville Predators

Toronto Maple Leafs - Anaheim Ducks

Montreal Canadiens - Washington Capitals

San Jose Sharks - Columbus Blue Jackets

Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes

