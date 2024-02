Tizedjére is?

A New York Rangers beállíthatja története leghosszabb győzelmi szériáját, a Philadelphia Flyers otthonába látogatnak ma este. A new yorki együttes az előző kilenc mérkőzésén 39 gólt ütött és csak 18-at kapott. A franchise történetében kétszer volt példa arra, hogy a Rangers tíz egymást követő meccsen ne találjon legyőzőre (1939/40 és 1972/73 - mindkétszer tíz siker zsinórban). Artemi Panarin, a New York támadója 15 pontot jegyzett ebben az időszakban, míg Igor Sesterkin .945-ös védési hatékonyságot produkált, így az egész csapat félelmetes formában. A Rangers 38-16-3-as, a Flyers 30-20-7-es mérleggel rendelkezik. A szezonban eddig egyszer találkoztak egymással, akkor Peter Laviolette gárdája 3-1-re győzött.

The Rangers win their ninth straight game, tying a stretch during the 2015-16 season for the third longest win streak in team history (Record: 10 GP - 1972-73, 1939-40).



New York has points in 11 of its last 12 games (10-1-1) and points in six-straight road games (5-0-1).