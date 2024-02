New York Rangers-Dallas Stars

A New York Rangers heroikus fordítást bemutatva nyert a városi derbin a New York Islanders ellen a Stadium Series második meccsén. Peter Laviolette csapata 4-1-es hátrányból felállva, hosszabbítás után győzött 6-5-re a MetLife Stadiumban. A Rangers győzelmi szériája immárom hét mérkőzéses, ami a legjobb tőlük a szeoznban, az edző pedig ki is emelte gárdája önbizalmát, aminek a Dallas elleni mérkőzésen is kiemelt szerepe lehet. A Stars a liga egyik legkiegyensúlyozottabb csapata, noha most két hosszabbításos vereséget könyveltek el sorozatban - legutóbb a Boston Bruins ellen 4-3-ra - mégis az idény során csak egyszer kaptak ki zsinórban háromszor (január 2. és 6. között). A New York a keleti főcsoport negyedik legjobb hazai mérlegével rendelkezik, még csak hétszer kaptak ki a Madison Square Gardenben, de a Dallas is imponzáns idegenben, 16 győzelmükkel övék a nyugati konferencia harmadik legjobb mérlege.

Washington Capitals-New Jersey Devils

A rájátszás szempontjából fontos párharc lehet ez, hiszen a keleti konferenciában 9. Washington a 11. New Jersey-t fogadja. Alekszandr Ovecskin, a Capitals sztárja nyolc mérkőzésen keresztül szerzett pontot, így kirobbanó formában van az orosz hokis, aki az elmúlt időszakban 6 gólt és 4 gólpasszt jegyzett. A washingtoni együttes legutóbb a Montreal Canadiens ellen győzött, míg a Devils a Stadium Series első meccsén 6-3-ra verte a Philadelphia Flyerst szabad ég alatt, így a vendégek extra motivációval érkezhetnek erre a találkozóra. A hazaiak szempontjából nem jó előjel, hogy a Capital One Arénában 2022 óta nem tudott nyerni a fővárosi gárda aktuális ellenfelével szemben, ez már sorozatban három vereséget jelent.

New York Islanders-Pittsburgh Penguins

Sebzett vadak csatája. Az Islanders 4-1-re is vezetett a New York Rangers ellen a MetLife Stadiumban vasárnap, mégis hosszabbítás után 6-5-re kikapott a városi riválistól, míg a Penguins a Los Angeles Kingsszel szemben vívott mérkőzés előtt vonultatta vissza a legendás Jaromír Jágr mezszámát, de a Kings elrontotta az ünnepséget, mert 2-1-re győzött. A new yorki gárda zsinórban három vereséget számol, míg a Penguins az előző öt mérkőzéséből négyet elveszített. A Pittsburgh így egyre inkább győzelmi kényszerben, ugyanis ha előbb-utóbb nem jön egy győzelem, jó eséllyel egymás után kétszer mondhatnak le a rájátszásról, a jelenlegi 12. pozíciójukkal 9 pontra vannak a már playoffot érő nyolcadik helytől. Az Islanders jelenleg a 10., ők hat pontra ettől, így nekik is fontos mérkőzés lehet a mai. A Penguins védője, Erik Karlsson a vasárnapi meccsen egy gólpasszt jegyzett Sydney Crosby találata ettől, s már csak egy asszisztra van karrierje 800. ilyen közreműködésétől.

Az NHL következő játéknapjának mérkőzései (magyar idő szerint):

New York Rangers-Dallas Stars (01:00)

Florida Panthers-Ottawa Senators (01:00)

Pittsburgh Penguins-New York Islanders (01:00)

Washington Capitals-New Jersey Devils (01:00)

Winnipeg Jets - Minnesota Wild (02:00)

Colorado Avalanche-Vancouver Canucks (03:00)

Vegas Golden Knights-Nashville Predators (4.00)

Los Angeles Kings-Columbus Blu Jackets (4.30)

