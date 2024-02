Patrick Kane háromszoros Stanley-kupa-győztes a Chicago Blackhawks tagjaként, ezúttal azonban vendégségbe érkezik a United Centerbe a Detroit Red Wings szerelésében. A fogadtatása várhatóan korábbi klasszishoz méltó lesz, korábbi csapattársai legalábbis mind így gondolják. Kane első fellépése lesz ez korábbi otthonában, amióta a Chicago csereüzlet keretében túladott rajta a New York Rangers-nek, csípőműtétje után onnan került novemberben a Detroithoz. A két csapat közül most a Red Wing van jobb formában, a legutóbbi négy mérkőzésén győztesen hagyta el a jeget, míg a Blackhawks a legutóbbi három mérkőzésén kikapott.

A New Jersey Devils a Tampa Bay elleni mérkőzése is bőven tartogat izgalmakat. A Keleti konferenciában a Tampa foglalja el a nyolcadik, még éppen rájátszást érő helyett, mögötte azonban a Devils következik 5 pont lemaradással, kettővel kevesebb mérkőzéssel. A Lightining győzelme esetén vesztett pontokban jobban állna ellenfelénél, a Tampának tehát mondhatni kötelező pontot szereznie New Jerseyben. A legutóbbi mérkőzését mindkét csapat megnyerte, a Tampa az Islanders otthonában nyert 4–2-re, míg a Devils 4–3-ra győzte le a Canadienst.

A Tampával azonos pontszámmal álló Philadelphia Flyers a Pittsburg Penguins otthonába látogat, és a rájátszás elérése szempontjából bizony a Flyers sem tétlenkedhet. A csapat legutóbbi mérkőzésén kikapott a Keleti konferenciában listavezető New York Rangerstől hazai pályán, és a legutóbbi öt mérkőzéséből csak kettőt nyert meg úgy, hogy az egyik ellenfél a legyőzöttek közül a liga legrosszabb mérlegével álló Blackhawks.

Az NHL következő játéknapjának mérkőzései (magyar idő szerint):

New Jersey Devils–Tampa Bay Lightning (19:00)

Pittsburgh Penguins–Philadelphia Flyers (21:30)

Winnipeg Jets–Arizona Coyotes (00:00)

Columbus Blue Jackets–New York Rangers (00:00)

Buffalo Sabres–Carolina Hurricanes (00:00)

Chicago Blackhawks–Detroit Red Wings (00:00)

Anaheim Ducks–Nashville Predators (02:00)

Fotó: Getty Images / Gregory Shamus