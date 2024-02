Idegenben is otthon

A Florida Panthers beállíthatja az NHL-rekordját a sorozatban elért idegenbeli győzelmek számában, ugyanis jelenleg 11-nél tart a gárda. Ezúttal a Carolina Hurricaneshez látogatnak, s ha itt is sikerül nyerniük, akkor utolérik az eddigi csúcstarto Detroit Red Wingset (2005/06) és Minnesota Wildot (2014/15). Paul Marice csapata december 18-án kapott ki utoljára idegenben, akkor a Calgary Flames verte őket, ám az egész szezont figyelmebe véve is a Párducok rendelkeznek a legjobb idegenbeli mutatókkal, viszont ezúttal nehéz menet vár rájuk, a Hurricanes az NHL ötödik legjobb hazai mérlegével rendelkezik.

Longest road winning streaks in NHL history:



T1. Detroit Red Wings: 12 (2005-06)

T1. Minnesota Wild: 12 (2014-15)

T3. Florida Panthers: 11 (2023-24)

T3. Los Angeles Kings: 11 (2023-24)

T3. New Jersey Devils: 11 (2022-23)

T3. Colorado Avalanche: 11 (2022-23)



Cats aren’t done. pic.twitter.com/hrhFmmRTQW — FL PanthersMuse (@flpanthersmuse) February 18, 2024

Ovecskin és Hagel sorozat veszélybe kerülhet a Lightning-Capitals rangadón

Alekszandar Ovecskin és Brandon Hagel is szeretné folytatni pontszerző sorozatát. A Washington hat ponttal van lemaradva a jelenleg wild-card szereplésre jogosult Detroit Red Wings mögött a keleti konferenciában, míg a Tampa Bay héttel, így kulcsfontosságú párharc lesz mindkét csapat számára a playoff miatt. Ovecskin az elmúlt kilenc meccsén 13 pontot jegyzett (8 gól és 5 assziszt), 10 meccses szériára legutóbb 2018-ban volt képes, pályafutása legjobbja pedig 14 mérkőzéses volt. A 38 éves támadó az elmúlt nyolc találkozója alkalmával nyolc gólt ütött, miután az első 43-on is ugyanennyire volt képes. A túloldalon Hagel az NHL jelenlegi leghosszabb pontszerzési sorozatával rendelkezik, ő már tíznél jár, s ebben az időszakban 15 pontot szerzett (7 gólt, 8 gólpassz). Az idényben az eddigi legjobb Nyikita Kucserové volt, aki 11 párharcon keresztül vállalt szerepet valamilyen formában egy pontszerzésben.

Alex Ovehckin's first 45 games: 8 goals.

Alex Ovechkin's last 8 games: 8 goals.



16 on the season. On pace for 24. The chase is back on. pic.twitter.com/ZtyydeqPO0 — Grant Paulsen (@granthpaulsen) February 21, 2024

Byfield formába lendült a Kingsnél

Quinton Byfield élete legjobb időszakát éli az NHL-ben. Az elmúlt 10 mérkőzése során 12 pontot jegyzett (6 gól és 6 gólpassz). A Los Angeles Kings támadója a Nashville Predators ellen folytathatja remek sorozatát, a legutóbbi meccsén, a Columbus Blue Jackets fellett aratott 5-1-es sikerből 1 góllal és 1 assziszttal vette ki részét. A 21 éves játékosa a 2020-as NHL Draft második helyén kelt el, de igazán ebben az idényben robbant be. 52 mérkőzésen 42 pontja van, amivel majdnem megduplázta már most az előző szezonban elért számait, akkor 53 meccsen 22-ig jutott. A Kings zsinórban négy meccset nyert, de a Predators is jó formában, az előző két párharcukat rendre győzelemmel zárták, beleértve a Vegas Golden Knights felett aratott 5-3-as sikert.

Az NHL következő játéknapjának mérkőzései (magyar idő szerint):

Ottawa Senators-Dallas Stars (01:00)

Carolina Hurricanes-Florida Panthers (01:00)

New Jersey Devils-New York Rangers (01:00)

Detroit Red Wings-Colorado Avalanche (01:00)

Pittsburgh Penguins-Montreal Canadiens (01:00)

Tampa Bay Lightning-Washington Capitals (01:00)

St. Louis Blues-New York Islanders (02:00)

Calgary Flames-Boston Bruins (03:00)

Vegas Golden Knights-Toronto Maple Leafs (04:00)

Seattle Kraken-Vancouver Canucks (04:00)

Los Angeles Kings-Nashville Predators (04:30)

(Borítókép: Joel Auerbach/Getty Images)