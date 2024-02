A Florida Panthers tavaly december óta nem kapott ki idegenben, s egy újabb sikerrel beállíthatták volna az NHL-csúcsát, ám a Hurricanes meglepte őket, pedig 44 lövéssel is próbálkoztak, de Kocsetkov állta a sarat. A Carolina 19 másodperccel a vége előtt szerezte meg Aho révén a győztes gólt.

Viszont több széria is folytatódott, többek között a New York Rangers zsinórban kilencedik sikerét aratta, miután 5-1-re legyőzte a New Jersey Devils együttesét. A franchise történetében ez már a harmadik leghosszabb győzelmi sorozat, a valaha volt leghosszabb tíz meccses volt (1972/73 és 1939/40). Alekszandr Ovecskin és Brandon Hagel pontszerző szériája is folytatódott a Tampa Bay Lightning-Washington Capitals találkozón, melyen a fővárosi együttes 5-3-ra győzött, előbbi asszisztot jegyzett és már tíz mérkőzése óta eredményes, utóbbi gólt ütött, az övé már 12 párharc óta tartó. Nyikita Kucserov is jegyzett egy asszisztot, s továbbra is vezeti a liga kanadai táblázatát 95 ponttal (36 gól és 59 gólpassz).

Videós összefoglalónk a játéknap mérkőzéseiről:

A Toronto Maple Leafs nagyon magabiztos győzelmet aratott a Vegas Golden Knights otthonában, 7-3-ra győzött a kanadai gárda és sorozatban hatodik sikerét aratta. Auston Matthews kétszer is eredményes volt, így az elmúlt öt mérkőzésén tíz gólt ütött, összességében már 52-nél jár, amivel vezeti a góllövőlistát.

Az NHL aktuális játéknapjának eredményei:

Ottawa Senators-Dallas Stars 4-1

Carolina Hurricanes-Florida Panthers 1-0

New Jersey Devils-New York Rangers 1-5

Detroit Red Wings-Colorado Avalanche 2-1 (hosszabbítás után)

Pittsburgh Penguins-Montreal Canadiens 4-1

Tampa Bay Lightning-Washington Capitals 3-5

St. Louis Blues-New York Islanders 4-0

Calgary Flames-Boston Bruins 3-2 (hosszabbítás után)

Vegas Golden Knights-Toronto Maple Leafs 3-7

Seattle Kraken-Vancouver Canucks (04:00)

Los Angeles Kings-Nashville Predators 1-4

(Borítókép: Bruce Bennett/Getty Images)