Washington Capitals–Ottawa Senators 6–3

Hendrix Lapierre több mint egy hónap után tért vissza a jégre, és rögvest két gólt szerzett, a Capitals pedig 6–3-as győzelemmel vágott vissza az Ottawában elszenvedett 4–0-s vereségért a Senatorsnak. Rajta kívül Aliaksei Protas játszott kiemelkedően (egy gól, két gólpassz), valamint Beck Malenstyn (egy gól, egy gólpassz), a kapuban Darcy Kuemper 18-at védett. A Senatorsnál Brady Tkachuk és Shane Pinto is góllal, két gólpasszal tűnt ki, ám összességében ez nem számított. A Capitals az első harmadot 4–2-re, a másodikat 2–1-re nyerte, a harmadikban már nem esett gól.

Dallas Stars–New York Islanders 2–3 (hosszabbítás után)

Meglepő vereséget szenvedett otthon a Stars, miután hosszabbításban kikapott az Islanderstől. A győztes gólt Bo Horvat ütötte (videó lent), aki a mérkőzés után elmondta, megérdemelték a két pontot, és a Detroit Red Wings ellen is hasonló teljesítményre készülnek. Az Islandersnél Ryan Pulock góllal, gólpasszal zárt, Kyle MacLean is a kapuba talált, miközben Ilya Sorokin 30-szor védett. A Stars-nál Logan Stankoven pályafutása első NHL-gólját ütötte, igaz a lefújást követően úgy nyilatkozott, az élmény sokkal szebb lett volna számára, ha a csapat a győzelmet is bezsebeli.

Edmonton Oilers–Los Angeles Kings 4–2

A harmadik harmadban döntötte el a Kings elleni rangadót az Oilers. Az első két játékrész 1–1-el zárult, a harmadik kezdetén aztán Evan Bouchard talált a kapuba, ami megadta az alaphangot a folytatásnak, Ryan Nugent-Hopkins pedig három és fél perccel a vége előtt beállította a végeredményt. A Kingsnél Trevor Moore és Alex Laferriere talált a kapuba, David Rittich pedig 27 védéssel tűnt ki.

Seattle Kraken–Boston Bruins 4–3 (büntetők után)

Philipp Grubauer volt Seattle hőse ezen az estén, a Bruins ellen ugyanis 29 védést mutatott be, majd a büntetőpárbajban az ellenfél mindhárom kísérleténél hárítani tudott. A Krakentől Jordan Eberle, Vincent Dunn és Oliver Bjorkstrand talált a kapuba, a győzelem a legutóbbi hat találkozót figyelembe véve a negyedik volt. A Bruinsnál David Pastrnak két gólja és egy gólpassza is kevésnek bizonyult, a cseh játékos abban látta a vereség okát, hogy a harmadik harmadban túlzottan magukra húzták az ellenfelüket, amely a játékrészt 2–1-re nyerve egyenlíteni tudott.

