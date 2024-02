New York Islanders-New York Rangers 5-6 (hosszabbítás után)

Tovább mélyült egy legendás párharc, ugyanis a két new yorki csapat a Stadium Series keretein belül szabad ég alatt lépett jégre a MetLife Stadiumban. A Rangers sorozatban hat győzelemmel a háta mögött várta ezt a meccset, ám a mérkőzést mégis az Islanders kezdte jobban, az első harmad végén már 3-1-re is vezettek, majd 4-1 is állt az eredményjelzőn, innen tudott fordítani Peter Laviolette csapata többek között köszönhetőn Trocheck és Panarin 3-3 pontjának, előbbi 2 gólt és 1 gólpasszt jegyzett, utóbbi épp fordítva.

A 21 esztendős kanadai Matt Rempe is kapott szűk öt percet, amivel az NHL történetének első játékosa lett, aki egy szabadtéri mérkőzésen mutatkozott be a ligában. Az 5-5-ös rendes játékidőt követően 10 másodperc is elegendő volt a Rangersnek ahhoz, hogy lezárja a meccset, Panarin góljával nyertek és sorozatban hetedik diadalukat aratták.

Colorado Avalanche-Arizona Coyotes 4-3

Az Arizona Coyotes immáron kilenc mérkőzés óta nem tud nyerni. A Coloradot erősítő Nathan McKinnon gólt és gólpasszt jegyzett, amivel 26 mérkőzésesre növelte hazai pontszerző meccseinek számát és feljött az NHL ilyesfajta örökrangsorának második helyére, megelőzve az 1974/75-ös Boston Bruinsban 25 ilyen találkozóig jutó Bobby Orrt. Már csak a legendás Wayne Gretzky van előtte, aki az 1988/89-es Los Angeles Kingsben 40 hazai pontszerző meccset jegyzett zsinórban. A 28 éves center 91 ponttal áll 56 NHL-találkozót alatt, 33 gól és 58 assziszt a mérlege.

Pittsburgh Penguins-Los Angeles Kings 1-2

Örömünnepre készültek Pittsburghben, a találkozó előtt visszavonultatták a legendás Jaromír Jágr 68-as mezszámát. És sokáig úgy tűnt, valóban győzelemmel sikerül lezárni a találkozót, hiszen Sydney Crosby első harmadban ütött góljával huzamosabb ideig vezetett a Penguins, de az egy gól ritkán elegendő, s Kempe az utolsó hét percben kétszer is beköszönt, így a Kings fordítani tudott. A Pittsburgh egyre távolabb a rájátszás lehetőségétől, míg a los angelesi együttes értékes győzelemmel távozott és a hetedik helyen áll a nyugati főcsoportban.

(Borítókép: Nathan McKinnon, a Colorado Avalanche játékosa / Tyler Schanck/Clarkson Creative/Getty Images)