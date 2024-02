Nosztalgikus pillanatokat élhettek át az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Pittsburgh Penguins szurkolói, ugyanis 2001 után ismét a csapat szerelésében láthatták Jaromír Jágrt, aki 1990 és 2001 között erősítette a gárdát, melyben két Stanley Kupát nyert. Magyar idő szerint vasárnap éjszaka a Los Angeles Kings elleni mérkőzésen a Pittsburgh visszavonultatja a ma már 52 éves cseh hokilegenda 68-as mezszámát, ennek apropójából tűnt fel szombaton az együttes edzőközpontjában, ahol kicsit korcsolyázott, majd szórakoztatta az 1500 kilátogató drukkert.

A franchise történetében ez lesz a harmadik alkalom, hogy többet egy játékos sem viselheti már egy korábbi jégkorongozó mezszámát, Michel Briere (21) és Mario Lemieux (66) váltak eddig halhatatlanná a Penguinsnél.

From our players to @68Jagr, thank you



More from today's practice: https://t.co/oMONgC77UN — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 17, 2024

Sidney Crosby, a pittsburghiek csapatkapitánya úgy fogalmazott: „Ha a jégkorong történetére gondolunk, ő biztosan egy olyan személy, akire mindig emlékezni fogunk. Az a tény, hogy itt játszott, és az itteni hatása, valamint, amit elért a pályafutása során, együttesen hihetetlennek mondható. Szerencsések vagyunk, hogy legalább most részesei lehetünk ezen ikonikus karrier egy pici fejezetének."

Jaromír Jágr még mindig aktív, jelenleg a 36. profi szezonját tölti szülővárosa klubjában, a csehországi Kladnóban. Az elnyűhetetlen hokis 766 gólt és 1921 pontot szerzett 24 NHL-szezon alatt, ami a második legtöbb Wayne Gretzky mögött. Ötször volt pontkirály, egyszer az edzők, háromszor pedig a játékosok választották meg a legértékesebbnek. A playoffban 208 fellépésen 78-szor volt eredményes és volt 123 asszisztja. A 201 pont minden idők ötödik legjobb mutatója jelenleg. Tizenháromszor játszhatott All Star-gálán.

Karrierje legszebb éveit a Pittsburghnél töltötte, de megfordult a Washington Capitalsben, a New York Rangersben, a Philadelphia Flyersben, a Dallas Starsban, a Boston Bruinsban, a Calgary Flamesben, a New Jersey Devilsben és a Florida Panthersnél is, de még a KHL-t is megjárta.

(Borítókép: Facebook / Pittsburgh Penguins)