Február 1–3. között zajlik az Egyesült Államokban az NHL All Star hétvége, amelynek keretén belül a játékosok számos ügyességi feladatban mérik össze az erejüket. Nézzük, milyen eredménnyel zárultak ezek!

A legerősebb lövés Cale Makar (Colorado Avalanche) nevéhez fűződött, 165 km/h-val (102.5 mérföld/h).

A bottal Connor McDavid (Edmonton Oilers) bánt a legügyesebben, a felállított pályán 25.755 másodperc alatt ért végig.

Connor McDavid a folytatásban is remekelt, a nyolc feladatból négyet megnyert, így összesítésben is ő nyert, és vitte haza az 1 millió dolláros díjat! Az Oilers játékosát egyedül Alexandar Georgiev, a Colorado Avalenche kapusa tudta lelassítani az egy az egy elleni küzdelemben, több lövését is védeni tudta, és összesen kilencszer védett, amivel 100 ezer dolláros díjat nyert el.

Fotó: Getty Images / Bruce Bennett