A hétvégi dömping után vasárnap éjszaka "csak" három találkozót rendeznek. Vasárnap este 9 órától jön az idei második Stadium Series mérkőzés, amely new yorki rangadó lesz majd a MetLife Stadiumban, melyen a New York Islanders a városi rivális New York Rangerst fogadja több mint 70.000 ember előtt. A Rangers részéről jó sansz van arra, hogy Matt Rempe az NHL történetében először egy szabadtéri mérkőzésen debütáljon a ligában, a papíron "vendégcsapat" harmadik a keleti konferenciában és az idény során másodjára áll sorozatban hat megnyert mérkőzéssel az alapszakaszban. Ellenfelük, az Islanders rossz formában várja ezt a találkozót, tizedik helyen állnak a főcsoportban és az előző két meccsüket elveszítették, ráadásul az egyaránt tőlük rosszabb mérleggel álló Seatle Kraken és Calgary Flames ellen.

