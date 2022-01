Egy egészen különleges sztorit osztott meg a Vancouver Canucks jégkorong csapatának egyik szertárosa, Brian Hamilton.



A szertáros mögött ülő egyik szurkoló folyamatosan ütötte a pályát elválasztó plexit, hogy felhívja a figyelmet, miszerint Brian Hamilton nyakán rákos folt van.

A történet még októberben történt egy Seattle-i mérkőzésen. A csapat szertárosa sokáig nem foglalkozott a dörömböléssel, de egy idő után megelégelte a történteket, és ekkor derült ki a lesújtó hír.

„A folt a nyakán rák”

A csapat szertárosát nem hagyta nyugodni az üzenet, ezért orvoshoz ment a mérkőzés után, ahol kiderült, melanómája van. „Az orvos azt mondta, ha nem veszem komolyan az üzenetet, és, mondjuk csak négy öt-évvel később keresem föl, akkor biztos, hogy végem van” – mondta Brian Hamilton.

Pár hónappal később kiderült, hogy a szurkoló, Nadia Popovici egy orvostanhallgató a washington-i egyetemen.



Nem sokkal később Hamilton találkozott a szurkolóval, hogy személyesen köszönje meg neki.

The internet community helped us find Brian's hero, Nadia, and tonight they met in person where he got to express his sincerest thank you to her for saving his life.



A story of human compassion at its finest. pic.twitter.com/66ogo5hB1a