A Hydro Fehérvár AV19 szétlövéssel 5-4-re legyőzte a vendég Klagenfurtot az osztrák jégkorongliga csütörtöki játéknapján.

Eredmény:

Hydro Fehérvár AV19 - Klagenfurt (osztrák) 5-4 (2-2, 2-2, 0-0, 0-0, 1-0), szétlövés után



a magyar csapat gólszerzői: Bartalis (9.), Mihály (9.), Hári (21.), Szabó B. (37.)

Komoly volt a tét, hiszen két 37 pontos csapat találkozott, a Klagenfurt egy találkozóval kevesebbet játszott - ezzel állt a harmadik helyen a tabellán a játéknap előtt -, ráadásul mindkét gárda jó formában volt: a fehérváriak sorozatban háromszor nyertek ezt megelőzően, míg az osztrákok a legutóbbi öt találkozójukból négyen diadalmaskodtak. Ugyanakkor ebben az idényben nem termett babér a Volánnak a KAC ellen, hiszen október 2-án otthon 4-1-re, november 12-én pedig Klagenfurtban 5-0-ra kapott ki.



A vendégek villámrajtot vettek, gyorsan elhúztak két góllal, ám 51 másodperc alatt egyenlő lett az állás. Előbb Bartalis István szólóból, majd az egyedül felejtett Mihály Ákos közelről talált be.



A második felvonást a hazaiak kezdték sokkal jobban, Hári János már a 30. másodpercben villant, ám három percre rá egyenlített a Klagenfurt, amely emberelőnyben visszavette a vezetést. Azonban még a szünet előtt Szabó Bence váltotta gólra Michael Caruso gyönyörű átadását.



A harmadik harmadban már nem esett találat, köszönhetően annak, hogy a védekezésre is több figyelem jutott, és az ötperces ráadás is ennek a jegyében telt el. A szétlövésben a fehérváriak voltak jobbak, így ők két, a rivális egy ponttal gazdagodott, és így helyet cseréltek a tabellán.

