Szerdán rajtol a pekingi téli olimpia legnagyobb érdeklődésre számon tartott versenye, a férfi jégkorongtorna, és a fokozott várakozás még nagyobb lenne, ha az észak-amerikai profiliga (NHL) sztárjai nem maradnának távol a koronavírus-járvány miatt.

Amikor NHL-es indultak ötkarikás játékokon, akkor az 1998-as naganói cseh és a 2006-os torinői svéd győzelmet leszámítva kizárólag Kanada diadalmaskodott, így volt ez 2002-ben, 2010-ben és 2014-ben is, plusz a 2004-es és 2016-os világkupán.



Négy éve Phjongcshangban nem szerepeltek a tengerentúli liga legjobbjai, és így a világ második legerősebb bajnokságából, az orosz KHL-ből érkező orosz csapat szerezte meg az aranyat, igaz, a döntőben a németeket kevesebb mint egy perc választotta el a hatalmas bravúrtól.



Az orosz válogatott ismét KHL-es klasszisaira építve próbál címet védeni, nem titkoltan azzal a céllal utazott Pekingbe, hogy megszerzi az első helyet.



A németek - akik történelmük legnagyobb sikereként élték meg a phjongcshangi ezüstöt - szintén jelezték, hogy ha már egyszer, NHL-esek nélküli tornán képesek voltak fináléba jutni, többek között a kanadai válogatott legyőzésével, akkor most is tudnak hasonlót felmutatni.

Kanada, az Egyesült Államok, Csehország, Finnország és Svédország is úgy számol, hogy be tud kerülni a legjobb négy közé. A nemzetközi szövetség végül hosszas elemzés után engedélyezte Kína szereplését, mivel a házigazda eleve az alacsonyabb osztályban érdekelt, de a Covid miatt az utolsó két világbajnokságát törölték, azaz nem lehetett tudni, képes-e felvenni a versenyt a legjobbakkal. Aztán az ősz folyamán a KHL kínai csapatának, a Kunlunnak a teljesítményét látva kapott kvótát Kína, amely a keret felét honosított játékosokkal tudta feltölteni.



A 12 csapatos férfi torna lebonyolítása szokatlan, a csoportok azonos helyein zárókat összevetik, és közülük kerül ki az 1-3., a 4-6., 7-9. és a 10-12. helyezett, és egybe rakják így a mezőnyt egy közös, tizenkét helyezést felvonultató tabellába. Azaz a csoportkör után senki nem esik ki.



Ezen közös tabellán az első négy helyezett egyből a negyeddöntőbe jut, a maradék négy negyeddöntős helyért az 5. a 12.-kel, a 6. a 11.-kel, a 7. a 10.-kel és a 8. a 9.-kel találkozik. Innen már kieséses rendszerben folytatódik a küzdelem.

A csoportmérkőzések vasárnapra fejeződnek be. A negyeddöntőbe jutásért jövő kedden, a negyeddöntőben pedig egy nappal később mérkőznek. Az elődöntőket február 18-án, a bronzmérkőzést 19-én, a döntőt pedig az olimpia zárónapján, február 20-án játsszák.

A 30 mérkőzésből 24-et a Nemzeti Fedett Stadionban, hatot pedig a Vukoszung Arénában rendeznek.



A csoportbeosztások:



A csoport: Kanada, Egyesült Államok, Németország, Kína

B csoport: Orosz csapat, Csehország, Svájc, Dánia

C csoport: Finnország, Svédország, Szlovákia, Lettország

