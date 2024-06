Amint a liga keddi közleményében jelezte: az elnöki posztra a 63 éves bécsi Gruber volt az egyetlen jelölt, és egyhangúlag választották meg. Elődje, Jochen Pildner-Steinburg négy évig vezette a ligát, többek között vele sikerült átvészelni a koronavírusos időszakot.

Szélig Viktor az MTI-nek elmondta: ő maga nem jelentkezett a posztra, Gruber és Dimter felkérésére mondott igent a jelölésre. Az olasz szállodalánc-tulajdonos Falkensteiner is az új vezetőtestület a nemzetköziséget szeretné hangsúlyozni.

"Van közöttünk jogász, üzletember, marketinges, én pedig a sportvonalat szeretném erősíteni. A klubok támogatását most megkaptuk" - tette hozzá. Szélig jelezte azt is, hogy több helyről is vannak érdeklődők a csatlakozásra, például a Gyergyói HK, amely egyelőre tapogatózó tárgyalásokat folytat.

"A liga célja, hogy jobb, értékesebb, eladhatóbb legyen. A létszámbővítésről a liga tulajdonosai, a klubok döntenek. Az a kérdés, hogy a beszálló csapat mit tud hozzáadni a ligához" - mondta a magyar alelnök.