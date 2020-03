Sofron Istvánnal, a magyar jégkorong-válogatott oszlopos tagjával beszélgettünk többek között az elmúlt idényéről, a jelenlegi helyzetről, valamint az egyelőre bizonytalan jövőről.



- A koronavírus-terjedése miatt szinte teljesen leállt a sportvilág, amihez a sportolóknak is alkalmazkodniuk kell. Te hogyan éled meg ezt a helyzetet?



- Egy pár hete már elindult az, hogy a kézfogásokat mellőztük. Voltak olyan ligák, ahol zártkapus meccseket rendeztek. Mi játékosok először annyit tudtunk, hogy a következő három meccs eltolódik 10-12 nappal, majd két napra rá bezárt a liga. Ezt követően a körülöttünk lévő összes bajnokság hasonlóképp tett. Edzeni sem edzhetünk, mert a jégpályák is bezártak. Mi jégkorongozók, olyan szempontból szerencsések vagyunk, hogy nem a szezon közepén jött a leállás, pár héten belül mindenkinek véget ért volna az idény amúgy is. A ljubljanai világbajnokság egyedül, ami fájó, hogy elmarad áprilisban, ugyanakkor, ha körbenézünk most az összes sporteseménnyel hasonló a helyzet. Egész világot érintő probléma ez, amit csak úgy tudunk megoldani, ha otthon maradunk és minél kevesebbet találkozunk embertársainkkal. Mi is ezt próbáljuk betartani, itthon vagyunk már egy hete, azóta nem nagyon mentünk sehová. Leginkább csak kint vagyunk Narával a kertben.



"Úgy gondolom, hogy most kell igazán összetartanunk és erősnek kell lennünk, mert óriási csapás ez mindenkinek. Rengeteg a kérdőjel a jégkorongban is, hogy egyáltalán marad-e a liga, jövőre lesz-e csapat. Továbbá az is kérdéses még, hogy mennyire szenvedik meg ezt az egész válságot azok a cégek, amelyek befektetnek a sportba. Úgyhogy elég nagy a bizonytalanság egyelőre minden téren."



Össze kell most tartani. (Kép: Instagram/istvansofron)

- Ugyanakkor, ha pozitívan tekintünk a káoszra, akkor ennek talán van jó oldala is, hiszen így most lehetőséged van többet együtt lenni a családoddal...



- Nagyon rég, talán másfél éve volt utoljára, hogy úgy tudtunk együtt lenni a családdal, hogy tényleg nem kellett semmit csinálni. Most nekünk ez egy nagyon jó időszak, hiszen együtt lehetünk itthon hárman, élvezzük a szabadságot, és, hogy nem kell sehova se menni. Ez a része nagyon jó a dolognak, viszont tudjuk jól, hogy ez mi miatt van. Ezért picit felemásak az érzések. Aggódunk, és mi sem örülünk ennek a helyzetnek, de az elmúlt egy hét nagyon jó volt, mert végre együtt tudtam lenni a lányokkal hosszú idő után."



Öröm az ürömben, hogy legalább több időt tud a családjával tölteni. (Kép: Instagram/istvansofron)

- Bizonytalan most jelenleg minden, de edzeni kell a tested-lelked. Ráadásul a magyar jégkorong-válogatott a nottinghami selejtezőn óriási bravúrral életben tartotta olimpiai álmát. Hogyan készülsz most a folytatásra?



- Augusztusban kezdődne a felkészülésünk, szeptemberben pedig a bajnokság. Bízom benne, hogy addig véget ér ez az egész káosz. Az elmúlt egy hétben igazság szerint csak pihentem itthon, hiszen idáig heti három meccsünk volt, napi edzésekkel, úgyhogy most kell is a pihenés. Ugyanakkor tervben van, hogy jövő héten neki állok edzeni. Tavaly már összeraktam magamnak itthon egy kinti konditermet, amivel a 90%-át meg tudom csinálni az edzésprogramomnak. Azért terveztem, hogy minél többet együtt tudjak lenni a családdal, szóval most abszolút jól is jön, hiszen ki sem kell mozdulnom ahhoz, hogy formában tartsam magam. Ráadásul augusztus 27-én ránk már olimpiai selejtező vár, amire rendesen fel akarunk készülni, mert ki akarunk jutni az olimpiára. Ahogy te is mondtad nem lehet tudni, hogy mikor indul be újra minden. Bár ez még a jövő zenéje, de készen kell állnunk. Szerintem most minden sportoló hasonlóképp cselekszik. Hiszen ebből élünk, ez a munkánk, ezért számítanunk kell arra az eshetőségre, hogy újra elindul a bajnokság.



A 32 éves játékos úgy készül, hogy augusztusban már újra jégre lép. (Kép: Instagram/istvansofron)

- Beszéljünk picit erről a befejezetlen idényről…Tavaly májusban igazoltál a MAC Újbuda együttesébe. Mennyire jött be neked a váltás?



- Úgy érzem nagyon bevált. Az elején kicsit féltem, de így utólag azt gondolom, hogy a lehető legjobb döntést hoztam. Nagyon jól éreztem magam végig, meg volt a bizalom. Sokat játszottam és jó szezonom is volt, hiszen Top 10-ben vagyok a pontlistán, negyedik lettem a góllövőlistán. Ettől függetlenül, úgy érzem még ennél is több van bennem. Visszajött az önbizalmam teljesen és azt kell, hogy mondjam, itt a MAC-nál olyan szerepet szánnak nekem amilyet én mindig is elvártam magamtól. Úgy érzem megtaláltam újra az otthonomat, szóval bízom benne, hogy hamarosan nem csak a bajnokság, hanem a csapat jó formája is folytatódik.

Borítókép: Instagram/istvansofron