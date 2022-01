Elsőként a cseh válogatott keretét hirdették ki a februári pekingi téli olimpia férfi jégkorongtornájára.

Az után, hogy az észak-amerikai profiliga (NHL) a koronavírus-járvány újabb hulláma miatt nem küld játékosokat a kínai fővárosba, a csehek a 24 fős keretüknek éppen felét az orosz bázisú KHL-ből viszik. Négyen játszanak otthon és a svájci ligában, hárman Svédországban, egy hokis pedig a finn élvonalban.

"Sikerült rutinos csapatot összeállítani, az átlagéletkor közel van a harminchoz" - mondta Filip Pesan szövetségi kapitány a nemzetközi szövetség honlapján.

Négy éve Phjongcshangban, amikor szintén nem szerepeltek NHL-esek, a csehek kikaptak a bronzmérkőzésen a kanadaiaktól. A 2018-as negyedik helyezettből heten ott lesznek Pekingben is. Michael Frolik, David Krejci és Roman Cervenka a 2014-es szocsi olimpián is részt vett, sőt a 36 esztendős Cervenka és a 35 éves Frolik már 2010-ben, Vancouverben is pályára lépett. A 2021-es rigai világbajnokságról tizen játszhatnak Pekingben. A keret egyetlen tagja sem nyert még érmet olimpián, a másodedzők - Jaroslav Spacek és Martin Straka -, valamint Petr Nedved főigazgató viszont összesen ötöt is. Spacek és Straka aranyérmesek voltak 1998-ban Naganóban - az első olimpián, amelyen az NHL-es sztárok szerepeltek -, és bronzérmesek 2006-ban Torinóban. Nedved - még kanadai színekben - 1994-ben Lillehammerben lett második.

Nedved a kerethirdetéshez annyit tett hozzá, hogy a következő másfél hétben, január 24-ig egészségi okokból változhat a keret. Pekingben a férfi torna február 9-én rajtol.

