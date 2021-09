Szombaton a magyar bajnok Ferencváros és a Magyar Kupa-győztes Debrecen tüskecsarnokbeli Szuperkupa-mérkőzésével megkezdődik a hazai jégkorong 2021/22-es idénye, az Erste Liga pedig rekordlétszámmal, 11 együttessel rajtol jövő pénteken.

A szezonnyitó sajtótájékoztatón Szőke Álmos ligaelnök kiemelte, az előző évadban a mérkőzések kétharmada szoros volt, 1-2 gól különbséggel dőlt el, és a rájátszásban is kiélezett párharcok zajlottak. A DVTK három év után visszatér a szlovák bajnokságból és a Győr - amely a Vasas jogát vette át - indulásával újabb nyugat-magyarországi csapat csatlakozott, ráadásul az FTC a teljes szezont a Tüskecsarnokban töltheti.



"Ezeknek mind-mind nézőcsalogató hatásuk lesz, és reméljük, a koronavírus-járvány sújtotta szezont követően most a teljes idényben jöhetnek majd szurkolók" - tette hozzá.



Szabados Richárd, a liga alelnöke, a névadó pénzintézet vállalati üzletágának vezetője szerint pikáns és izgalmas szezon előtt állnak, rekordlétszámmal. Számos programmal szeretnék visszahozni a nézőket a csarnokokba. Mind a 11 csapat első hazai összecsapását ingyenesen lehet megtekinteni, a DVTK az egyik legnagyobb hazai szurkolótáborral rendelkezik, a Győr bevonásával új város csatlakozik a ligához, ráadásul a sportág népszerűsítése miatt szeretnének mérkőzéseket rendezni Zalaegerszegen és Ajkán is, ahol jelenleg nincs felnőtt profi csapat.



A liga szurkolói mentorprogramot is indít - a "vezérszurkolók" egyik feladata az lesz, hogy minél több nézők csábítsanak ki a csarnokokba -, ezen kívül támogatják, hogy a csapatoknak legyen nemzetközi színvonalnak megfelelő kabalafigurája. A csarnokok a jelenleg érvényben lévő szabályok szerint védettségi igazolvánnyal látogathatók.



A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy két együttes, a svéd Magnus Sundqvist személyében új vezetőedzővel készülő, címvédő SC Csíkszereda, valamint a trónról letaszított, magyar bajnoki arannyal "vigasztalódott" FTC-Telekom egyértelmű célja, hogy megnyerje az Erste Ligát. A székely klub éppen csütörtökön jelentette be a hat NHL-es idényt lehúzott, hét elitvilágbajnokságon járt fehérorosz Szjarhej Kosztyicin szerződtetését.



A finalista Brassó - amely hosszas huzavona után szerzett indulási jogot - dobogóra vágyik, akárcsak a harmadik erdélyi csapat, a Gyergyói HK. Az MK-győztes DEAC és az UTE az elődöntőt célozza meg. A szlovák bajnokságból visszatérő DVTK magyar fiatalokkal próbál építkezni, akárcsak a fehérvári székhelyű Titánok. A MAC és a Győr a rájátszásba jutást jelölte meg célként, és szeretnének egy kör menni. A Dunaújváros feledtetni kívánja az előző szezont, amelyben sereghajtó volt, és most reméli, hogy a playoff-ba jut.



Az alapszakasz február 19-ig tart, mindegyik csapat négyszer játszik egymással. Idén sem lesz középszakasz, a legjobb hat együttes egyből a rájátszásba kerül, míg a 7-10. helyezettek playoff kvalifikációs párharcot játszanak három nyert meccsig. Ezt követően minden párharc az egyik csapat negyedik sikeréig tart.



A negyeddöntőre az alapszakasz első helyezettje választ magának ellenfelet az "alsó négyesből", a második és harmadik helyezettje úgyszintén. A magyar bajnok az a magyar bázisú csapat lesz, amely az Erste Ligában a rájátszást beszámítva a legelőkelőbb helyen végez.



Ez lesz a 14. profi, határokon átnyúló szezon Magyarországon, és az ötödik, amelynek névadója az Erste Bank.

Az eddigi bajnokok:



2009: HC Csíkszereda (romániai)

2010: Budapest Stars

2011: HSC Csíkszereda (romániai)

2012: DAB-Docler

2013: DAB-Docler

2014: Nové Zámky (szlovák)

2015: Miskolci Jegesmedvék

2016: DVTK Jegesmedvék

2017: DVTK Jegesmedvék

2018: MAC Budapest

2019: FTC-Telekom

2020: FTC-Telekom és SC Csíkszereda (romániai) - a koronavírus-járvány miatt a szezon félbeszakadt és két bajnokot hirdettek

2021: SC Csíkszereda

