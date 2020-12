Sean Simpson, a magyar jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya szerdán kihirdette keretét a jövő heti, lengyelországi felkészülési mérkőzésekre.

A szeptemberben kinevezett, Svájccal 2013-ban világbajnoki ezüstérmet nyert kanadai szakember - aki egy hónappal ezelőtt mutatkozott be a kispadon, amikor a magyarok Budapesten kétszer is legyőzték a lengyeleket - ezúttal két kapust, nyolc hátvédet és tizenhárom csatárt hívott meg. A névsorban négy újonc található: Dóczi Zsombor, Sarcia Antonio, Dézsi Bence és Szabad Kevin még nem szerepelt a válogatottban.



Vas Márton, a magyar szövetség általános igazgatója a szövetség honlapján emlékeztetett: a decemberi IIHF-szünet alatt az osztrák és a szlovák bajnokságban is zajlik a küzdelem, így a DVTK Jegesmedvék és a Fehérvár AV19 játékosaira sem számíthatnak ezúttal, miként a légiósokra sem a nemzetközi utazás és az ehhez kapcsolódó szabályozások miatt. Hozzátette: az Erste Ligában játszó hokisok közül igyekeztek azokat meghívni, akik a közelmúltban az utánpótlás-válogatottakban kulcsszerepet vállaltak, és jelenleg felnőtt szinten is játszanak.



A magyar keret jövő hétfőn találkozik, majd egy itthoni edzés után szerdán utazik Katowicébe. Az együttesre két találkozóra vár: jövő pénteken 17.45 órától az A csoportos Lettország lesz az ellenfél, egy nappal később 11.30 órától pedig a házigazda lengyelek.

A magyar keret:

Kapusok:

Arany Gergely (FTC-Telekom), Hetényi Zoltán (DEAC)

Hátvédek:

Garát Zsombor (MAC HKB Újbuda), Varga Arnold (UTE), Kiss Roland (DEAC), Dóczi Zsombor (MAC HKB Újbuda), Bukor Rajmund (Opten Vasas HC), Tóth Gergely (FTC-Telekom), Sarcia Antonino (FTC-Telekom), Vokla Roland (DEAC)

Csatárok:

Szigeti Ákos (Gyergyói Hoki Klub), Dézsi Bence (Titánok), Bodó Christopher (UTE), Sági Martin (FTC-Telekom), Benk András (UTE), Szabad Kevin (UTE), Nagy Gergő (FTC-Telekom), Nagy Krisztián (MAC HKB Újbuda), Kreisz Brúnó (MAC HKB Újbuda), Majoross Barnabás (MAC HKB Újbuda), Terbócs István (MAC HKB Újbuda), Tóth Richárd (FTC-Telekom), Vincze Péter (UTE)

