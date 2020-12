A magyar férfi jégkorong-válogatott 3-1-re nyert a lengyelek vendégeként Katowicében játszott pénteki felkészülési mérkőzésen.

Eredmény (a szövetség honlapja alapján):

Lengyelország-Magyarország 1-3 (1-0, 0-1, 0-2)



a magyar gólszerzők: Bodó (23.), Nagy K. (42., 58.)

Sean Simpson szövetségi kapitány nem számíthatott a szlovák és az osztrák bajnokságban érdekelt DVTK és Fehérvár hokisaira - ebben a két ligában ugyanis nem állt le a pontvadászat a nemzetközi szünetben -, valamint a légiósokra sem.



A magyar és a lengyel együttes november 5-én és 7-én Budapesten is találkozott egymással, akkor 5-2-re, majd 3-2-re nyertek a hazaiak. Csütörtökön pedig - immár Katowicében - 2-1-es lengyel siker született.



Ezúttal a házigazda szerzett korai vezetést, ezt sikerült a második harmad elején Bodó Christopher góljával kiegyenlíteni. A záró játékrészben Nagy Krisztián találata már magyar vezetést jelentett. A feszült hangulatú, kiállítások tömegével tarkított hajrában a lengyelek - többször emberfórban - nagy nyomást helyeztek a parádésan védő és meg is sérülő, a meccs legjobb magyar játékosának választott Hetényi Zoltán kapujára, ám nem értek el eredményt. Nagy Krisztián emberhátrányban üreskapus góllal beállította a 3-1-es végeredményt.



Az egymás elleni találkozókon hat döntetlen és 33 lengyel siker mellett 26. alkalommal győzött a magyar válogatott.



A katowicei viadalra Lettország csapatát is meghívták, ám a koronavírus-járvány okozta nehézségek miatt a baltiak végül nem utaztak el.

Kép: Facebook/Magyar Jégkorong