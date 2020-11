Gyors, közönségszórakoztató, de ugyanakkor fegyelmezett hokit szeretne megvalósítani a magyar férfi jégkorong-válogatottnál Sean Simpson, az új szövetségi kapitány.

A szeptemberben kinevezett, Svájccal 2013-ban világbajnoki ezüstérmet nyert szakember a héten találkozott először játékosaival, majd a lengyelek elleni csütörtöki és szombati - a budapesti Tüskecsarnokban sorra kerülő - felkészülési mérkőzések előtt a keddi edzést követően osztotta meg gondolatait a sajtóval.



"Nagyon jók az első tapasztalataim Magyarországról, a szövetségről és a fiúkról is, elégedett vagyok az edzésen nyújtott hozzáállásukkal" - fogalmazott Sean Simpson. Hozzátette: nem könnyű helyzetben vette át az irányítást, hiszen a koronavírus-járvány miatt több topjátékosra sem számíthat, így viszont mások is lehetőséget kaphatnak arra, hogy bizonyítsák, helyük van a magyar válogatottban.



"Gyors, közönségszórakoztató, lelkes játékot szeretnék látni a fiúktól, ugyanakkor azt is elvárom tőlük, hogy fegyelmezettek legyenek és a végsőkig küzdjenek, soha ne adják fel" - vázolta edzői filozófiáját az MTI-nek a 60 éves kapitány, aki kétéves szerződést között a magyar szövetséggel.



"Egy edző mindig győzelmet vár a csapatától, így természetesen én is erre számítok a lengyelek ellen, ugyanakkor az is fontos, hogy megismerjük egymást a csapattal, és hogy viszontlássam azokat a taktikai elemeket, amelyeket az edzéseken gyakoroltunk, valamint hogy kiszolgáljuk a közönséget" - magyarázta Sean Simpson



Vas János, a DVTK Jegesmedvék játékosa azt mondta, nagyon jó hangulatúra sikerült a keddi edzés, amelyet megelőzően Sean Simpson ismertette az elképzeléseit a játékosokkal.



"Sean Simpson egy igen jó, nagyon felkészült szakember, aki korábban a világ élvonalába tartozott, sokat tanulhatunk tőle" - mondta a válogatott egyik legtapasztaltabb tagja.



A korábban Svájcban légióskodó Révész Marcell, aki jelenleg a DVTK Jegesmedvék jégkorongozója, először tagja a válogatottnak.

"Meglepett, de nagyon jól esett, hogy meghívót kaptam. Mindig is ez volt az álmom, de őszintén szólva kicsit később számítottam rá. Nagy élmény számomra, hogy a tapasztalt játékosoktól tanulhatok" - jelentette ki Révész Marcell, aki elmondta, a Sean Simpson által vezetett edzésen felfedezett néhány olyan gyakorlatot, valamint hozzáállásbeli dolgot, amely tipikusan jellemző a svájci hokira.



"Nagyon pörgős edzést nyomtunk, pörgősebbet, mint amihez a klubjainkban hozzászoktunk" - ismerte el Becze Tihamér, a Sport Club Csíkszereda játékosa.

"A kapitányon látszik, hogy mit akar, nagyon fog ragaszkodni ahhoz, amit szeretne, de a támadóharmadban meg fogja adni nekünk a szabadságot ahhoz, hogy játsszunk és élvezzük a hokit. Megköveteli az apró részleteket, ha például az ellenfélnél van a korong, akkor nagyon szervezett játékot kell nyújtanunk" - fűzte hozzá, majd a lengyelekről azt mondta, hogy a magyarok ellen mindig nagyon "felszívják magukat".



A Tippmix Nemzetek Tornája keretében az első összecsapást csütörtökön 20 órától rendezik, míg a másodikat szombaton 14.10-től.

Borítókép: Facebook.com/ Magyar Jégkorong Szövetség