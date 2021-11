A több szabályt is súlyosan megszegő Garet Hunt kilencmeccses eltiltást kapott a jégkorong Erste Liga fegyelmi bizottságától.

A Brasov Wolves kanadai játékosa azon túl, hogy verekedett a címvédő Sport Club Csíkszeredától elszenvedett 8-1-es vereség alkalmával, kiállítása után a cserepadról egy kukát dobott be a jégre.



A 34 éves játékos a 40. percben Láday Tamással akaszkodott össze - verekedésért mindketten 5+20 perc büntetést kaptak -, majd a fegyelmi testület indoklása szerint a kezdeményező brassói hokis a játékvezetők többszöri felszólítására és fizikai beavatkozásuk ellenére sem fejezte be a "bunyót".



Nem volt hajlandó elfoglalni a büntetőpadot sem, s a játékvezetőknek agresszíven ellenállt. A brassói kispad felé mutogatott az ellenfeleknek, a játékvezető kezéből kiütötte a saját sisakját és kesztyűjét, végezetül pedig egy nagyméretű szeméttárolót hajított a pályára.



Az előző kiírásban döntős Brasov Wolves játékosai közül ugyanezen a találkozón Molnár Zoltán és Albert Zagidullin is 25 perces büntetést kapott fejre-nyakra irányuló támadásért, s előbbinek két, utóbbinak három meccset kell kihagynia. A három eset miatt a Brasov Wolves 500, 150, 250 eurós (összesen 330 ezer forintos) pénzbüntetést is kapott.



Az Erste Liga alapszakaszában a Brasov 29 pontjával a hatodik a 11 csapatos mezőnyben.

