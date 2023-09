A Volán előbb 3-0-ra győzött Asiagóban, majd 3-1-re az előző kiírásban finalista Bolzanónál.

"Nagyon örülök, hogy így kezdtük a szezont, ez is volt a tervünk. Azt hiszem, nagy szó ez, hogy egy ilyen nehéz túra után, amikor két nap alatt két mérkőzést játszottunk, ráadásul az egyiket a Bolzanó otthonában, amelyik a liga egyik topcsapata. A második mérkőzésen, egygólos hátrány után jöttünk vissza. Volt egy negyedik sorunk, aki hozta az energiát, gólokat lőtt, és visszabillentett minket a helyes irányba" - fogalmazott a klub Facebook-oldalán az ICEHL történetének első magyar edzője, aki egyben a Fehérvár valaha volt legfiatalabb vezetőedzője .

"Van valami különleges ebben a csapatban. Vannak momentumok, amikor nem játszunk szépen, Bolzanóban is ez történt az első két harmadban, de mégis csapatként küzdenek végig, az utolsó percekig hajtottak most is. Megint voltak kiállítások, amiket el kellett volna kerülni" - mondta.

A 33 éves Kiss kiemelte Olivier Roy kapus teljesítményét, mert akárcsak az első fordulóban, megint nagyszerűen tartotta mérkőzésben a csapatát.

Roy két találkozó alatt 55 lövésből 54-et hárított, a 98,2 százalékos védési hatékonysággal és a 0,5-ös kapott gólátlaggal összesítésben a második, ám a legjobb azon kapusok között, akik már két összecsapáson is túlvannak.

A listavezető Fehérvár legközelebb pénteken lép jégre, és első hazai találkozóján a címvédő Red Bull Salzburgot fogadja.

Borítókép: Fehérvár AV19 Official Facebook Page