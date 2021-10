Lisa Haley szövetségi kapitány és a szakmai stáb kihirdette a csehországi olimpiai selejtezőre készülő női jégkorong-válogatott bő keretét.

A magyar szövetség (MJSZ) honlapjának keddi beszámolója szerint három kapus, nyolc hátvéd és 15 csatár kapott meghívót. Újra bevethető az A csoportos vb-t sérülés miatt kihagyó Huszák Alexandra, ott van a névsorban Pázmándi Zsófia is, valamint a honosítás után Williams Hayley és Baker Taylor. A fiatalok közül Révész Zsuzsa, Márton Adél, Szelényi Nina és Gondos Tamara is meghívót kapott. A női válogatott szombattól készül Győrben. Jövő kedden és szerdán Japánnal találkozik felkészülési meccsen az együttes, a Csehországba utazás előtt még a Budapest JA U16-os fiúcsapatával is játszik egyszer. A keretszűkítés a hazai felkészülés végén várható.

Az ellenfelek sorrendben Lengyelország, Norvégia és a házigazda Csehország lesznek az utolsó selejtezőkörben, amelyből az első helyezett vehet részt a februári pekingi téli játékokon. A női szakág 1998 óta szerepel az olimpia műsorán, a magyarok még soha nem jutottak ki. Az már augusztusban eldőlt, hogy a magyar férfi válogatott nem kvalifikálta magát a pekingi olimpiára.

Az olimpiai kvalifikációs torna programja:

november 11., csütörtök:

Magyarország-Lengyelország 12.00

Csehország-Norvégia 16.00

november 13., szombat:

Lengyelország-Csehország 16.00

Magyarország-Norvégia 20.00

november 14., vasárnap:

Csehország-Magyarország 16.00

Norvégia-Lengyelország 20.00

A keret:

kapusok:

Németh Anikó (MAC Budapest), Révész Zsuzsa (Debreceni Hoki Klub), Szabó Fruzsina (MAC Budapest)

hátvédek:

Baker Taylor (MAC Budapest), Kiss-Simon Franciska (KMH Budapest), Knee Sarah (KMH Budapest), Márton Adél (BJA), Mayer Fruzsina (HTI Stars, kanadai), Németh Bernadett (MAC Budapest), Odnoga Lotti (Dartmouth College, amerikai), Tóth Enikő (KMH Budapest)

csatárok:

Dabasi Réka (KMH Budapest), Garát-Gasparics Fanni (MAC Budapest), Gondos Tamara (MAC Budapest), Gowie Alexandra (MAC Budapest), Horváth Imola (Göteborg HC, svéd), Huszák Alexandra (KMH Budapest), Jókai-Szilágyi Kinga (Vienna Sabres, osztrák), Kreisz Emma (Stanstead Collage, kanadai), Metzler Regina (Vasas SC), Pázmándi Zsófia (MAC Budapest), Rónai Alexandra (MAC Budapest), Seregély Míra (University of Maine, amerikai), Szamosfalvi Petra (KMH Budapest), Szelényi Nina (BJA), Williams Hayley (KMH Budapest)

Borítókép/Fotók: jegkorongszovetseg.hu