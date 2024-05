A továbbra is veretlen svéd, valamint a házigazda cseh válogatott jutott be a jégkorong-világbajnokság szombati elődöntőjébe, miután hatalmas csatában sikerrel vette a csütörtöki negyeddöntőt Prágában a hazaiak a 27. percben Pavel Zacha testéről bepattanó koronggal szereztek vezetést, és mint később kiderült, ez egyben a négy közé jutást is jelentette.

Ostravában a csoportküzdelmeket százszázalékos mérleggel záró svédek az ősi rivális, olimpiai címvédő finnekkel találkoztak, de csak az 57. percben tudtak betalálni. A rivális lehozott kapus mellett egyenlített az utolsó percben. Jöhetett a hosszabbítás, ebben emberelőnybe kerültek a svédek, amit ki is használtak.

Eredmények:

negyeddöntő:

Csehország-Egyesült Államok 1-0 (0-0, 1-0, 0-0)

Svédország-Finnország 2-1 (0-0, 0-0, 1-1, 1-0), hosszabbítás után

Korábban:

Kanada-Szlovákia 6-3 (2-1, 1-0, 3-2)

Svájc-Németország 3-1 (2-0, 0-1, 1-0)



A szombati elődöntőben:

Kanada-Svájc

Svédország-Csehország

(Borítókép: X / Cesky Hokej)