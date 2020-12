Stephen Anderson személyében kanadai csatárral erősítette meg keretét a szlovák jégkorongligában szereplő DVTK Jegesmedvék.

A klub honlapjának tájékoztatása szerint a 26 esztendős támadó a 2020/2021-es szezon végéig szóló szerződést írt alá, és vasárnap már meg is érkezik Miskolcra.



"A játékstílusomat tekintve olyan csatár vagyok, aki nagy sebességgel játszik, a támadó zónában kreatív tudok lenni, és a lövéseim is az erősségeim közé tartoznak" - nyilatkozta a légiós. "Ezeken túl szeretem a fizikális játékot, a nagy ütközéseket.



A rövidtávú céljaim közé tartozik, hogy gyorsan alkalmazkodjak az európai profi jégkorong stílusához. Azt várom, hogy egy nagyon gyors és technikás ligában kell megállnom a helyem a megszokottnál nagyobb jégfelületen. Nagyon várom már, hogy csatlakozhassak a csapathoz, és a meccseken is képviselhessem a klubot. Ez lesz az első európai állomása a karrieremnek, ezért hatalmas bennem a bizonyítási vágy" - tette hozzá.



Dave Allison vezetőedző szerint Anderson nagyon képzett, gyors és ponterős csatár.



"Az ellenfeleknek kifejezetten nehéz ellene játszani, hiszen nagyon keményen dolgozik a jégen, és a sortársait erősebbé teszi. Bárhol játszott eddig, sikeres volt, bízom benne, hogy ezt nálunk is folytatni tudja. Kanada egyik legjobb egyetemi programjából érkezik hozzánk" - fejtette ki a tréner.

Borítókép: dvtk.eu