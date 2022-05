A magyar jégkorong-válogatott remek, fegyelmezett játékkal 5-1-re legyőzte a dél-koreai csapatot a ljubljanai divízió I/A világbajnokság keddi nyitómérkőzésén.

A két csapat örökmérlegében jobbak a magyarok, ám az utolsó két vb-mérkőzésen, valamint a múlt csütörtöki, budapesti felkészülési összecsapáson a dél-koreaiak nyertek. Csaknem 800 magyar szurkoló látogatott el a szlovén fővárosba, és biztosított jó hangulatot. A dél-koreai együttesnek - könnyű volt megszámolni - tizennégyen drukkoltak.



A kapuban Rajna Miklós kezdett, és eleinte kevés dolga volt, mert főleg a magyarok birtokolták a korongot. A 7. percben Fejes Nándor távoli lövése megpattant egy védőn, így a honosított Matt Dalton nem védhetett.



A védőnek ez volt az első találata a válogatottban. Bő másfél perc múlva egy kavarodást a szintén csíkszeredai születésű Sofron István zárt le góllal. Jól támadott le a Simpson-csapat, csírájában fojtott el minden kezdeményezést, és további komoly helyzetei voltak. A szünet előtt Kang Jun lopott korongot, de kiugrása után Rajna védett.



A második harmad is magyar góllal indult, Erdély Csanád első kísérlete még a kapuvason csattant, a kipattanót pedig éles szögből bevágta. Négy perc múlva - emberelőnyben - a 30. születésnapját ünneplő Hári János hozta kihagyhatatlan helyzetbe társát, aki kapáslövéssel mattolta Daltont. Négy-négy elleni játékban a meccs derekán ismét Erdély villant, így 7 perc 6 másodperc alatt ütött mesterhármast. A Fehérvár csatára először triplázott a nemzeti együttesben. A válogatottban ezt megelőzően utoljára Hári lőtt három gólt, 2020. február 6-án az észtek elleni nottinghami olimpiai selejtezőben.



Nem tört meg a lendület, Magosi Bálint próbálkozása kapuvasat érintette. Emberelőnyben büntetőhöz jutott Korea, ám An Csin Huj a kapuvasat találta el.



A folytatásban is nagy kedvvel játszott a magyar válogatott, a riválisnak fellángolásai voltak. Az 51. percben Rajna helyett a kapuvas mentett, de a kapus eszén sem tudtak túljárni. Erdély ütőjében maradt a negyedik gólja, emberhátrányos szólóját védte Dalton. Rajna végül 19 védéssel zárt, mert 2 perc 11 másodperccel a vége előtt Kim Szang Vuk bevette a kapuját.



A mostani győzelem azt jelenti, hogy a magyar csapat kedvező helyzetbe került a feljutást jelentő első két hely megszerzéséért folyó küzdelemben. A torna fő esélyese a házigazda Szlovénia, amellyel pénteken mérkőzik meg a Simpson-alakulat, míg vasárnap a 14 székellyel és hat honosítottal felálló román csapattal találkozik.

A siker nemcsak a jó rajt miatt volt fontos, hanem azért is, mert az ázsiai együttes az egyik fő rivális a feljutásért zajló küzdelemben.



Remekül kezdtek a magyarok, a 8. percben már 2-0-ra vezettek, majd Erdély Csanád ütött mesterhármast a második harmadban bő hét perc alatt. A rivális erejéből csak szépítésre futotta a záró felvonásban.



Sean Simpson szövetségi kapitány csapata szerdán a divízió I/B-ből besorolt litván válogatottal találkozik.

Magyarország-Koreai Köztársaság 5-1 (2-0, 3-0, 0-1)

gól: Fejes (7.), Sofron (8.), Erdély (24., 28., 31.), illetve Kim Sz. (58.)

Borítókép: jegkorongszovetseg.hu