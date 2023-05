Ehhez Kevin Constantine szövetségi kapitány alakulatának legjobb esetben egy győzelmet kell elérnie a hét forduló alatt. A magyarok a második világháború utáni korszakban harmadszor szerepelhetnek a legjobbak között, és erre hétévente van lehetőségük. A 2008-as szapporói csoda, azaz feljutás után a 2009-es svájci vb-n hat mérkőzésből hat vereség volt a mérleg. A 2015-ös krakkói felkerülést követően 2016-ban Szentpéterváron már sikerült győzni, azonban a fehéroroszok elleni diadal a körbeverések miatt nem ért bennmaradást.



A válogatott annak nyomán tudott tavaly Ljubljanában a házigazda szlovénok mögött a második helyen feljutni, hogy az ukrajnai háború miatt az elitből kizárták az orosz és a fehérorosz együttest, helyükre pedig a nemzetközi szövetség felvitte Franciaországot és Ausztriát. Ezzel a két csapattal Tamperében találkozik majd a Constantine-gárda, azaz a pályán is bebizonyítható, hogy a 2022-es feljutás nem csak véletlennek vagy szerencsének volt köszönhető.

Papíron a magyarok egyetlen találkozón sem számíthatnak még pontszerzésre sem, ám egy-egy jó mérkőzéssel - vagy amire a csapatmottó utal: egyetlen jó pillanattal - okozhatnak meglepetést, erre leginkább a franciák és az osztrákok ellen lesz lehetőség, de a dánok elleni a nyitótalálkozó is tartogathat ilyet.

A világranglistán 20. együttes szombaton a dánok ellen kezdi a tornát. A világranglista-tizedik északiak 2002-ben a székesfehérvári-dunaújvárosi divízió I/A-tornán jutottak fel a legjobbak közé, és azóta ott szerepelnek, már tucatnyi NHL-es játékost neveltek ki, és most is van a keretükben tengerentúlon játszó sztár. Tétmérkőzésen (olimpiai selejtezőben vagy vb-n) a magyarok legutóbb 1976. március 13-án tudták legyőzni a dánokat, a gdanski C-csoportos vb-n 10-2-re. Az utolsó pontszerzésig 1981. március 14-ig kell visszamenni az időben, a pekingi C-csoportos vb-n 2-2 lett az eredmény.

Vasárnap az Egyesült Államok (4.) lesz az ellenfél, a két eddigi egymás elleni összecsapást (1939-ben Bázelben és 2016-ban Szentpéterváron) világbajnokságon a tengerentúliak nyerték 3-0-ra, illetve 5-1-re, a magyar gólt Sofron István ütötte az 58. percben. Amíg Magyarországon a nemzetközi szövetség (IIHF) kimutatása alapján közel 9000, addig az Egyesült Államokban 550 ezer regisztrált játékost tartanak számon.

Jövő kedden a franciák ellen lép jégre a magyar sereg, a pontszerzés reményében. A gallok a 13. helyen állnak a világranglistán, játékosaik között vannak volt NHL-esek is. Az utóbbi két tétmérkőzésen a franciák nyertek: 2016. május 10-én Szentpéterváron 6-2-re a vb-n, míg 2021. augusztus 26-án a rigai olimpiai selejtezőben 5-3-ra. A 2006-os amiens-i divízió I/A-tornán 3-3 lett a végeredmény, míg vb-n 2001. április 19-én sikerült őket utoljára legyőzni, Grenoble-ban 3-1-re.

Egy pihenőnapot követően jövő csütörtökön a sportági elitbe tartozó, világranglista-ötödik svédek következnek. A skandináv nagyhatalom több NHL-es sztárral áll fel. Az örökmérlegben a hét eddigi találkozón egyszer nyertek a magyarok: 2007. március 29-én a Papp László Arénában 2-1-re Palkovics Krisztián hosszabbításos góljával, de az a svéd ligaválogatott volt. Tétmérkőzésen csupán egyszer, még 1935. január 21-én a davosi vb-n találkozott a két fél, és 3-0-ra győztek a svédek. Az északiaknál 61 500 igazolt hokis van.

Másnap a címvédő, olimpiai bajnok, világranglista-vezető, a hazai pálya előnyét is élvező finnek következnek, velük csak egyszer találkozott a válogatott vb-n: 2016. május 11-én Vay Ádám remeklése, 48 védése miatt lett csupán 3-0 oda, azaz ellenük is várat magára az első magyar vb-gól. A finneket az első egymás elleni ütközeten sikerült legyőzni, 2009. április 2-án a Papp László Arénában büntetőkkel nyertek a magyarok 4-3-ra. Az összecsapás előtt vonultatták vissza a nyolc nappal korábban elhunyt ifj. Ocskay Gábor 19-es számú mezét. Ezen kívül három finn siker a mérleg. Finnországban 67 ezer igazolt hokis tartanak nyilván, és náluk nemzeti sportnak számít a hoki.

A világranglista-kilencedik, a 2018-es phjongcshangi olimpián ezüstérmes németek következnek május 21-én. Az egymás elleni sorozatban csupán egyetlen magyar siker található: még a II. világháború árnyékában, 1940. február 3-án Garmisch-Partenkirchenben 3-2-re nyertek a magyarok barátságos összecsapáson. Ezen túl 15 német diadal és négy döntetlen született. Az NHL-esekkel is rendelkező németek sorozatban hét győzelemnél járnak. Legutóbb 1967. február 28-án, egy budapesti barátságos találkozón tudtak a magyarok pontot szerezni, akkor 3-3 lett.

Zárásként, május 22-én az osztrákok (15.) lesznek az ellenfelek, és elképzelhető, hogy ezen az összecsapáson múlik a bennmaradás, illetve a kiesés. Az eddigi 52 egymás elleni mérkőzésből a magyarok 14-et, az osztrákok 36-ot nyertek, és volt két döntetlen is, azonban tétmeccsen az utolsó hét találkozón rendre az osztrákok diadalmaskodtak. Legutóbb 1977. március 11-én, a tokiói B-csoportos vb-n győztek a magyarok, mégpedig 7-4-re.



Fotó: jegkorongszovetseg.hu

A csoport első négy helyezettje jut a negyeddöntőbe, az utolsó kiesik a divízió I/A-ba, amelynek helyszínét minden bizonnyal május 26-án jelölik ki. Az utolsó napon, május 28-án iktatják be az IIHF Hírességek Csarnokának új magyar tagját, Szélig Viktort. Az IIHF decemberben jelentette be, hogy a nem tradicionális hokis nemzetek képviselőjének járó Torriani-díjat és a vele járó Hall of Fame-tagságot idén az egykori válogatott hátvéd, a Hydro Fehérvár AV19 jelenlegi általános igazgatója kapja.

Szélig előtt a tavaly augusztusban elhunyt Pásztor György, valamint Schell László, a 2009-ben eltávozott ifjabb Ocskay Gábor és Kovács Zoltán került a Hírességek Csarnokába magyarként.

Fotó: Simon Cooper/EMPICS/PA Images via Getty Images