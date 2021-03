A március közepén tragikus balesetet szenvedő, orosz jégkorongozó, Timur Faizutdinov édesanyja szívbemarkolóan beszélt a tragédiáról.



Elena Faizutdinova támogatásáról biztosította a balesetet okozó Dimitrij Tyuvlint és kifejtette nem hibáztatja őt. Az édesanya szerint a fiatal játékos nagyon nehéz helyzetben van most, de meg kell találnia a lelki békéjét, és erőt kell kovácsolnia a tragédiából a folytatáshoz.



„Csak azt akarom mondani, hogy nem hibáztatom őt. Most neki is nehéz. Nem az ő hibája, ez egy baleset volt. Megkértem az MHL vezetőségét, hogy segítsen összehozni vele egy találkozót, de ez idáig még nem történt meg. Talán ez a fiú fél a szemembe nézni. Ezért akarok vele beszélni, hogy elmondhassam nem hibáztatom. El akarom mondani neki, hogy a fiamért is játszania kell, és egyre erősebbé és jobbá kell válnia” – mondta.



A baleset március 12-én történt Jaroszlavban, amikor egy lövést követően a pakk olyan szerencsétlenül találta el a 19 éves fiút, hogy a sisak ellenére súlyos fejsérülést szenvedett. A helyi kórházban sokáig küzdöttek Faizutdinov életéért, szervezete azonban négy nap után feladta a harcot.



Borítókép: Twitter/Молодежная Хоккейная Лига

Forrás: rt.com