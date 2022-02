A címvédő és egyben alapszakaszgyőztes Csíkszereda a MAC HKB Újbudát, míg a Ferencváros a DVTK Jegesmedvék csapatát választotta a jégkorong Erste Liga negyeddöntőjére.

A hétfői választáson az is kiderült, hogy az Újpest a DEAC-cal játszik majd, míg a negyedik Gyergyói HK-nak a Brassó jutott.



Az FTC és az Újpest már kedden megkezdi az egyik csapat negyedik sikeréig tartó párharcát, míg a Csíkszereda és a Gyergyó csak csütörtökön.



A csíkszeredaiak úgy fogalmaztak, hogy a Rico Rossi vezetőedző irányította szakmai stáb közös döntése volt, hogy az alapszakasz-ötödik MAC-cal játszanak, míg az újbudaiak örülnek annak, hogy egy erős csapattal találkozhatnak a playoffban.



Az FTC vezetőedzője, Fodor Szabolcs kiemelte: mivel a legközelebbi lehetséges ellenfelet, a MAC-ot elvitték, ezért a következő legközelebbi riválist, a Diósgyőrt választják, és próbálnak minél tovább frissek maradni a playoff-menetelésben.



A Jegesmedvék általános igazgatója, Láda Balázs nem lepődött meg, hogy az FTC "vitte el őket", de nem szeretnének a negyeddöntőben megállni.



Az Újpest számára maradt a Magyar Kupa-győztes Debrecen és a Brassó, a lila-fehérek előbbiekre csaptak le. Ancsin János ügyvezető igazgató jelezte, hogy szeretnének visszavágni a DEAC-nak a tavalyi playoff-búcsúért, az utazás szintén szempont volt. Jelezte, reméli, összejön egy Újpest-Fradi döntő. Fodor András, a debreceniek ügyvezetője utalt rá, hogy először kerültek az alsó házba, azaz őket lehetett választani, de meglepődött, hogy a 2021-es 4-1-es párharc után az UTE mellettük döntött.



Az erdélyi párharcban mindkét csapat hangsúlyozta, hogy nem kell sokat buszozniuk. Ugyanakkor Strenk Hunor, a Brassó másodedzője elmondta, hogy az alapszakaszban nem voltak sikeresek a Gyergyóval szemben, azonban a rájátszás szerinte más lesz.



Szőke Álmos, a liga elnöke kiemelte, hogy a koronavírus-járvány alatt csupán tizenegy mérkőzés maradt el, ezt nagy sikernek tartják, és azt is, hogy az alapszakasz 2., 3. és 4. helye az utolsó játéknapon dőlt el. Ez is bizonyítja, hogy a liga fejlődik, egyre izgalmasabb.



Szabados Richárt, a liga elnöke jelezte, szeretnék tovább növelni a nézőszámot. Ezt szolgálta korábban a road-show, Zalaegerszeg és Ajka bevonása, műsorok, különféle programok, a playoff-ban pedig ingyen sörrel, illetve üdítővel várják a szurkolókat.



Az Erste Liga alapszakaszának 220 mérkőzésén 1463 gól született, így átlagban 6,65 gól esett. A találkozók közel egyharmada, egészen pontosan 72 összecsapás minimális különbséggel dőlt el. A legnagyobb különbség a Dunaújváros-Brassó szeptember 30-i mérkőzésen volt, a vendégek 12-0-ra nyertek. A legtöbb gólt a szeptemberi székely rangadón lehetett látni, 8-7-re győzött a Gyergyó a Csíkszereda ellen, míg négy meccsen született egyetlen találat (Dunaújváros-Titánok 1-0, Titánok-FTC 1-0, Dunaújváros-FTC 0-1, Győr-DEAC 0-1).



A pontkirály a csíkszeredai Jevgenyij Szkacskov lett 66 ponttal (25 gól, 41 gólpassz), megelőzve két gyergyóit, Bodó Christ és Orban Brance-t. A gólkirály Bodó lett 30 találattal, a gólpasszokban pedig Orban és a csíkszeredai David Stach zárt az élen, 42-vel.



A kapusok között Rajna Miklós (UTE) zárt a legjobb mutatóval: 1325 lövésből 1252-t védett, ez 94,49 százalékos hatékonyság.



A legtöbb büntetést a gyergyói Szabó Pál Krisztián kapta, kereken 100 percet összesen, Igor Bobcek (DAB) 82, míg Cody Fowlie (FTC) és Fekete Alex (Titánok) 81 percet töltött a büntetőpadon. A csapatok közül a Gyergyó kapta a legtöbb büntetéspercet, 601-et.



Szimpla emberelőnyben 315, kettős emberelőnyben 36, emberhátrányban 48 gól esett.



Öt játékos volt nevezve mind a negyven meccsre, Ambrus Csongor, Kóger Balázs és Jacob Lundin a Titánoktól, Németh Péter és Szappanos Dávid a Dunaújvárosból. A legidősebb a 42 éves Lencsés Tamás volt, ő egy találkozón szerepelt a DAB-ban. A legfiatalabb jegyzőkönyvezett a 16 éves brassói kapus, Buda Márton, őt tízszer nevezték, de végül nem játszott, a nála egy hónappal idősebb Farkas Olivér 24 találkozón került a DVTK jegyzőkönyvébe, és három asszisztot jegyzett.



A Csíkszereda majdnem öt gólt szerzett meccsenként, 195-tel fejezte be az alapszakaszt. A Gyergyó 166, a Brassó 151 találatig jutott. A legjobb védelemmel az UTE büszkélkedhet, 78 gólt kapott összesen.

Emberelőnyben a Csíkszereda játszott a leghatékonyabban, 29,72 százalékát használta ki a lehetőségeknek, a Gyergyó 27,81, a DEAC pedig 23,52 százalékkal élt velük. Az újpestiek emberhátrányos védekezése volt a legjobb, 83,48 százalék, de az FTC és a GYHK is 80 százalék fölötti mutatóval rendelkezik.

Borítókép: ersteliga.hu