Ahogy arról már tegnap is beszámoltunk, a Fehérvár jégkorongozói újabb nehéz, talán a többség által vártnál bonyolultab mérkőzésen tudta legyűrni olasz riválisát, amivel nem mellesleg 2-0-ra vezeti az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc összesített állását!

Most pedig mutatjuk Tim Campbell alig több, mint 3 másodperccel a végső dudaszó előtt érkező bombáját, amellyel a hőn áhított diadal megszületett!

Tim Campbell's goal versus Val Pusteria 4 seconds before the buzzer, that wins it for Fehérvár AV19 in the 2nd game of this ICE HL QF! pic.twitter.com/Vn3wkpobpS