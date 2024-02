HK Olimpija-Fehérvár AV19

A Fehérvár AV19-nek az előző fordulóban nem sikerült bebiztosítani alapszakaszbeli második helyét és ezzel együtt a jövő évi Bajnokok Ligája indulás jogát. Kiss Dávid csapata viszont újabb esélyt kap erre Szlovéniában, ahol a HK Olimpija vendégeként lépnek jégre, jelenleg két pontos előnyben a harmadik helyen álló Salzburggal szemben. A párharc több szempontból is a székesfehérvári együttesnek kedvez, hiszen nekik még komoly téttel bír, míg vendéglátójuk már nem juthat be az első hatba és már biztosította helyét a rájátszásban. A Volán az előző tíz mérkőzésén nyolcszor ütött legalább egy gólt, s ebből hetet a rendes játékidőben meg is nyert. Az egymás elleni mérleg felemás, a legutóbbi meccsüket az Olimpija nyert 5-1-re, az azt megelőző kettőt viszont a magyar csapat, s ráadásul mindhárom mérkőzésük legalább hat gólt hozott.

Graz-Bolzano

A Bolzano a tabella utolsó helyén álló Grazhoz látogat. A Dél-Tirolból érkező vendégek a rájátszásba jutásért küzdenek, s egy rendes játékidőben elért győzelemmel meg is váltanák jegyüket a playoffba. Ha a Villach és az Innsbruck mérkőzése hosszabbításban dől el, és a Pusztertal Wölfe győzni tud a Vorarlberg ellen, akkor a két pont is elég lehet a Bolzanonak, amely a legutóbbi mérkőzését 7-4-re nyerte az Asiago ellen, de ez volt sorozatban az ötödik olyan meccsük, melyen a védelem legalább négy gólt kapott.

Salzburg-Vienna Capitals

A címvédő EC Red Bull Salzburg már "legrosszabb esetben" is a harmadik helyen jut be a rájátszásba, de még a második helyért és így a BL-jegyért is harcban van. Az 51. fordulóban azt a Vienna Capitalst fogadják, amely 19 év után először marad le a playoffról, viszont ebben a szezonban mindhárom mérkőzésüket elveszítették a bécsi gárdával szemben.

Villach-Innsbruck

Abszolút csúcsmeccs a top 6-ért folytatott harc szempontjából. Mindkét csapatnak 74 pontja van, a Villach jelenleg a hatodik helyen áll közvetlenül az Innsbruck előtt. Amelyik csapat nyeri ezt a találkozót, az nagy lépést tesz az automatikus negyeddöntő felé, de akár be is biztosíthatja azt. Ehhez az kell, hogy a Pustertal Wölfe ne nyerjen a Vorarlberg ellen.

Vorarlberg-Pustertal Wölfe

A Vorarlberg utolsó mérkőzésére készül szerdán az idei alapszakaszban, a tabella tizedik helyén állnak és először jutottak be a rájátszás előkörébe, így a szép hazai búcsút leszámítva, különösebb tétje számukra már nincs a párharcnak. Ellenben a Pustertal Wölfének, amely 72 ponttal a nyolcadik pozíciót foglalja el, két pontra a hatodik helyezett Villachtól. A dél-tiroliaknak győzniük kell a Pioneers ellen, hogy maradjon esély a legjobb hatra.

Asiago-Black Wings Linz

A Black Wings Linz roppant fontos sikert aratott vasárnap a Villach ellen (2-1). Ha megint rendes játékidőben tudnak nyerni, akkor biztosan a top6-ban végeznek, ami ugye automatikus rájátszás-negyeddöntőt ér. Az Asiago nincs jó formában, a legutóbbi tíz találkozójából csak kettőt nyert meg a csapat.

