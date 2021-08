Galló Vilmos helyett az újpesti Benk András került be a rigai olimpiai selejtező előtt álló magyar jégkorong-válogatott keretébe.

A svéd Lulea HF csatára egészségi probléma miatt nem szerepelhet az augusztus 26-29. közötti tornán.

"Galló Vilmost elengedte svéd klubja, ő is készült az olimpiai selejtezőre, ám egy olyan egészségügyi probléma jött közbe, amely miatt biztosan nem tud részt venni az eseményen. Galló kiváló támadó és igazi góllövő, akit nehéz pótolni. Több elképzelés volt erre, azonban az is biztos, hogy a magasabban rangsorolt ellenfelekkel szemben a védekező játéktudást sem szabad elfeledni. Olyan játékost kerestünk, aki a jégkorong minden területén kiemelkedően hasznos lehet, így esett a választás Benk Andrásra. Ő komoly tudással és rutinnal bír a védekező feladatok ellátásában is, márpedig előreláthatóan ez lehet sikerességünk egyik kulcsa" - mondta kedden Vas Márton a válogatott általános igazgatója.

A nemzeti csapat jövő szerdán kezdi a felkészülést, amelynek részeként augusztus 21-én Bécsben Ausztria ellen edzőmérkőzést vív. Ezt követően repül Rigába, ahol augusztus 26. és 29. között a házigazda lettek mellett az olaszokkal és a franciákkal találkozik, a kvartettből a győztes szerepelhet a 2022-es, pekingi téli játékokon.

A rigai olimpiai selejtezők menetrendje (magyar idő szerint):

augusztus 26., csütörtök, 14.30: Franciaország-MAGYARORSZÁG

augusztus 26., csütörtök, 18.30: Olaszország-Lettország

augusztus 27., péntek, 15.00: Franciaország-Olaszország

augusztus 27., péntek, 19.00: Lettország-MAGYARORSZÁG

augusztus 29., vasárnap, 12.00: MAGYARORSZÁG-Olaszország

augusztus 29., vasárnap, 16.00: Lettország-Franciaország

