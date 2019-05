Finnország nyerte meg a szlovákiai jégkorong-világbajnokságot, miután a vasárnapi döntőben 3-1-re legyőzte Kanadát.

A kanadaiak a 10. percben Shea Theodore révén szerezték meg a vezetést, a második harmad elején Marko Anttila egyenlített, majd a finnek az ő góljával fordítottak a 43. percben. Az európai gárda sikerét Harri Pesonen biztosította be az 56. percben a pozsonyi Ondrej Nepela Arenában.

A finn csapat 1995 és 2011 után harmadszor diadalmaskodott a vb-n.

Eredmény:

döntő:

Finnország-Kanada 3-1 (0-1, 1-0, 2-0)

gólszerzők: Anttila (23., 43.), Pesonen (56.), illetve Theodore (11.)

a 3. helyért:

Oroszország-Csehország 3-2 (1-2, 1-0, 0-0, 0-0, 1-0) - szétlövéssel

A döntő mérkőzés összefoglalója:

Az utóbbi tíz vb győztese:

2010: Csehország

2011: Finnország

2012: Oroszország

2013: Svédország

2014: Oroszország

2015: Kanada

2016: Kanada (...15. MAGYARORSZÁG)

2017: Svédország

2018: Svédország

2019: Finnország

Frenetikus finn öröm:

FINLAND DOES IT!!!! @leijonat HAVE WON THE 2019 #IIHFWORLDS pic.twitter.com/sKZBqSXel6

Az örökrangsor (arany, ezüst, bronzérem):

Oroszország 5 3 5, jogelőd Szovjetunió 22 7 5, összesen 27 10 10

Kanada 26 15 9

Csehország 6 1 5, jogelőd Csehszlovákia 6 12 16, összesen 12 13 21

Svédország 11 19 17

Finnország 3 8 3

Egyesült Államok 2 9 7

Nagy-Britannia 1 2 2

Szlovákia 1 2 1

Svájc - 3 8

Németország - 1 2, jogelőd NSZK - 1 -, összesen - 2 2

Ausztria - - 2

A torna All-Star csapata:

Led by @MStoner61 as tournament MVP, members of the media have also named their 2019 #IIHFWorlds All-Star Team



