Stipsicz Bence szerint ha úgy küzd és harcol a magyar férfi jégkorong-válogatott, mint a vasárnap zárult nottinghami olimpiai selejtezőtornán, akkor bármi megtörténhet a ljubljanai világbajnokságon és az ötkarikás kvalifikáció utolsó körében is.

Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány együttese az észtek és a románok legyőzése után a vasárnapi zárómérkőzésen a házigazda, A csoportos briteket múlta felül 4-1-re, ezzel megnyerte a tornát.



A finn szakvezető felidézte: legutóbbi találkozásukkor a britek óriási csalódást keltve 15,8 másodperccel az utolsó találkozó végső dudaszava előtt egyenlítettek, ezzel elütve a magyar válogatottat attól, hogy története során harmadszor a legjobbak közé kerüljön.



Ezúttal mindkét fél azzal a tudattal vágott neki a mérkőzésnek, hogy rendes játékidőben vagy ráadásban aratott sikere esetén is megnyeri a csoportot, a magyar válogatott pedig "visszavágott" a két évvel korábbi vb-ért, és saját közönsége előtt legyőzve előzte meg a brit csapatot.



"Mindig jó érzés visszavágni" - fogalmazott a szakember. Leszögezte, hogy szombaton a románok ellen hosszabbításban megnyert találkozó sebességével nem volt elégedett, ezúttal azonban az első harmadban remekül játszottak, a második húsz percben pedig - noha rengeteg időt töltöttek saját harmadukban - remekül működött a védekezésük, és kulcsfontosságú pillanatokban találtak be.



Méltatta a kapuban remekül teljesítő, 47 védést bemutató Rajna Miklóst, valamint a csapategységet.



A kapus szerint igazi csapatmunkát láthattak a Motorpoint Arenába kilátogató nézők.



"Okosan játszottunk, nagy nyomás alatt önfeláldozóan védekeztünk, ennek köszönhető ez a siker - fogalmazott Rajna. - Mindenki megtette a dolgát, blokkolt, korcsolyázott és mindent kitett a pályára, ami benne van."



Kiemelte, jó érzés volt, hogy a hajrában többször éltette a publikum, de szerencsére mindenkinek jó meccse volt a csapatból.



"Megmutattuk, ami bennünk volt, így idegenben tudtunk nyerni egy A csoportos válogatott ellen" - fűzte hozzá.



Az egész tornán remek védőteljesítményt bemutató, ezúttal az első gólt jegyző Stipsicz Bence a közös munkában látta a siker kulcsát.



"Mindent együtt csináltunk, abban volt az erőnk, hogy mindig öt ember mozgott együtt, amikor védekezni kellett, akkor mindenki védekezett, ezért nyertünk" - értékelt az MTI-nek. Hozzátette: ezzel megadták maguknak a lehetőséget, hogy egy óriási álom váljon valóra a magyar jégkorongban.



"Ez nagyon fontos lépés volt az úton, ugyanúgy kell tovább dolgoznunk. Ha így harcolunk, akkor bármi megtörténhet. Ez a rendszerezett játék és küzdeni akarás fog kelleni nekünk már a ljubljanai világbajnokságon is" - fejtette ki.



A románok ellen győztes gólt szerző, ezúttal is betaláló Erdély Csanád elárulta: a "kevésbé jó" szombati játék után újrafókuszálták a terveket.



"A taktikai elemek nagy részét kidobtuk a kukába, és kicseréltük valami újra a mai meccsre, és jobb játékot nyújtva tudtunk nyerni" - hangsúlyozta. Hozzátette: mind fizikai, mind mentális téren jelesül vizsgáztak, a legtöbb esetben hidegfejűek tudtak maradni nagy nyomás alatt is, ezáltal limitálva a kiállítások számát.



"Bennem és a csapattársaim nagy részében is benne volt a két évvel ezelőtti seb, és mindenképp meg akartuk mutatni: kemény, nehéz pillanatokban be tudjuk húzni a meccseket, stresszhelyzetben meg tudjuk oldani a dolgokat."



Mint mondta, az eredmény ránézésre simának tűnik, de aki látta a meccset, az pontosan tudja: voltak olyan periódusok, amikor akár ki is egyenlíthettek volna a britek.



Elárulta: bár többüknek klubelfoglaltságuk lesz már kedden, gyorsan és röviden azért kiélvezik a sikert, amiért alaposan megdolgoztak.



A hét pontjával a torna legeredményesebbjeként záró Hári János elmondta: tudták, hogy nehéz mérkőzés lesz. A győzelem kulcsának Rajna fantasztikus kapusteljesítményét nevezte.



"Jókor jöttek a dolgok, küzdöttünk, hajtottunk, ha ez megvan, és jó a kapusod, akkor nagy az esélyed a sikerre - fejtette ki. - Ha gyengébbek ellen játszol, nehezebb felpörögni, ez a sport rendje."



Elmondta: agresszívabb, keményebb játékkal készültek, mint a korábbi találkozókon, és nagyobb sebességre.



Kiemelte az első sor eredményességét is, hiszen mind a négy találatot ők szerezték.



Leszögezte: a selejtező harmadik körében megmutatták a csapatok - így például a kazahokat megelőző lengyelek -, hogy lehet meglepetést okozni. Az utolsó körre elmondása szerint nyomás és teher nélkül érkezhetnek, mint Nottinghambe az észtek vagy a románok.



Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány együttese a pekingi téli ötkarikás játékok utolsó, augusztus végi kvalifikációs körébe került, ahol 12 együttes szerepel három kvartettben, a csoportgyőztesek léphetnek jégre a 2022-es téli olimpián. A magyar válogatott a házigazda lettekkel, a franciákkal és az olaszokkal mérkőzik majd.



A magyar férfi jégkorong-válogatott háromszor szerepelt ötkarikás játékokon: 1928-ban, 1936-ban és legutóbb 1964-ben.



Borítókép: facebook/Magyar Jégkorong