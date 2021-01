A társbajnok Sport Club Csíkszereda remek első és harmadik harmadbeli játékkal, valamint Andrej Taratuhin mesterhármasával és gólpasszával 8-3-ra nyert a Titánok győri otthonában a jégkorong Erste Liga csütörtöki játéknapján.

Parádésan kezdett az erdélyi csapat, kapujához szögezte a hazai mérkőzéseit a győri Nemak-csarnokban játszó, székesfehérvári bázisú riválisát. A gólcsend a 8. percben tört meg, akkor Anthony Combs talált be. A szünet előtti hajrában viszont kevesebb mint három perc alatt háromszor rezdült a Titánok hálója. Előbb Alekszandr Loginov parádés mélységi keresztpasszt adott Andrej Taratuhinnak, akinek közelről nem volt nehéz dolga. Kisvártatva a hátvéd Láday Tamás "csorgott" a kapu elé, és mivel zavartalanul vehette át a pakkot, könnyedén a jobb felső sarokba lőtt. A kiváló formában lévő Becze Tihamér is villant, és Szeles Martin lábvédői között ütött a kapuba.



A 0-4 után is többet birtokolta a korongot a társbajnok, azonban már jobban védekeztek a hazaiak, akik főleg ellentámadásaikban reménykedhettek. A 29. percben jött is a szépítés, Riku Tiainen kapásból bombázott a hálóba. Ezt követően is voltak megugrásai a Titánok együttesének, ám emberelőnyben Taratuhin elé pattant a pakk, és közelről nem volt nehéz dolga. A gólt követően túlzottan megnyugodott a Szereda, előbb Judd Blackwater kapott tízperces fegyelmit, majd csapata két gólt: Danyil Jakimcsuk éles szögből nem hibázott, miután elé került a korong, majd másfél perc múlva Németh Kristóf egy kipattanót értékesített.

A záró harmadban viszont megint jól összpontosítottak a vendégek, a 44. percben Taratuhin érkezett a hosszú oldalon és a bal alsó sarokba lőtt. László Arnold remek védései miatt nem tudott zárkózni a Titánok csapata, amely kettős emberelőnyben is játszhatott. Ám amikor Combs visszatért a büntetőpadról, egyedül ugorhatott ki, és nem hibázott szimpla emberhátrányban. A végén Mathieu Tousignant emberelőnyben állította be a végeredményt.

A két együttes pénteken ugyancsak Győrben megint megmérkőzik.



A másik kései összecsapáson az esélyesebb MAC HKB Újbuda a második harmadban két gyors gólt ütött, és ugyan a Vasas jól tartotta magát, nem volt esélye a pontszerzésre. A 18 esztendős Schlekmann Márk mesterhármast ütött.



Fotó: Facebook/MAC HKB Újbuda

A rájátszásba jutásért harcoló, sereghajtó Dunaújváros hosszabbítás után 5-4-re legyőzte vendégét, a Brassót.

A vendégek már az 52. másodpercben vezetést szereztek, Carlo Finucci pedig a 26. percben ismét betalált. Félóra elteltével magára talált a DAB, és Szappanos Dávid, Martin Louis St. Pierre és David Mazurek révén nyolc perc alatt fordítottak, azonban még a szünet előtt egyenlített a Brassó. A fordulást követően Mazurek ismét gólt szerzett, de az erdélyiek hosszabbításra mentették a meccset. A ráadás végén, amikor már csak 27 másodperc volt hátra a maximális öt percből, Kristoffer Pihlqvist eldöntötte a bónuszpont sorsát.

A társbajnok FTC-Telekom 3-0-ra legyőzte a vendég Gyergyói HK-t a jégkorong Erste Liga csütörtöki játéknapján.

A 33. percig nem született gól, ekkor Hegyi Ádám talált be, majd a harmadik harmad elején nőtt a különbség: Hajós Roland emberhátrányban volt eredményes. A hajrában levitte kapusát az erdélyi csapat, de ez megbosszulta magát, mert a hazaiak ismét gólt lőttek.



Sikerével az FTC az élre ugrott.



Eredmények:

Erste Liga, alapszakasz:

Titánok-Sport Club Csíkszereda (romániai) 3-8 (0-4, 3-1, 0-3)

Opten Vasas HC-MAC HKB Újbuda 2-5 (1-1, 0-2, 1-2)

Dunaújvárosi Acélbikák-Corona Brasov Wolves (romániai) 5-4 (0-1, 3-2, 1-1, 1-0) - hosszabbítás után

FTC-Telekom - Gyergyói Hoki Klub (romániai) 3-0 (0-0, 1-0, 2-0)

A tabella:

1. FTC-Telekom 23 11 5 3 4 88- 73 46 pont

2. DEAC 23 13 2 2 6 90- 68 45

3. MAC HKB Újbuda 22 10 4 3 5 93- 63 41

4. UTE 22 10 3 2 7 90- 78 38

5. Corona Brasov Wolves 14 9 2 3 - 59- 31 34

6. Gyergyói Hoki Klub 20 6 2 5 7 50- 63 27

7. Sport Club Csíkszereda 12 7 - 2 3 63- 47 23

8. Opten Vasas HC 20 5 - 2 13 56- 78 17

9. Titánok 20 2 3 3 12 52- 92 15

10. Dunaújvárosi Acélbikák 24 1 5 1 17 65-113 14

Borítókép: Facebook/FTC Jégkorong