Öröm, repülés, landolás. Ezekkel a szavakkal lehet a legjobban jellemezni Csollák Márkó vasárnap délutáni gólörömét, amelyhez foghatót aligha látni a pályákon.

A MAC HKB Újbuda hosszabbításban kerekedett vendége, a Titánok fölé a jégkorong Erste Liga vasárnapi játéknapján.

Az első tíz percet mindkét csapat megnyomta, ide-oda záporoztak a lövések, voltak bőven helyzetek, aztán egyre inkább átvette a MAC HKB az irányítást.



Ennek a 13. perc elején lett meg az eredménye, amikor egy gyors támadás végén Kreisz Brúnó pontos passzából Csollák Márkó szerezte meg első gólját.



A gólöröm során aztán Márkó nekiugrott a palánknak, ami nem bírta a nyomást és darabokra tört, az ifjú csatár pedig szó szerint kiesett a pályáról. Szerencsére nem lett baja, és a MAC végül megnyerte a mérkőzést 4:3-ra.

A plexitörésről Csollák Márkó így nyilatkozott:

"Amikor elindult a támadás és kiléptem, nem is gondoltam, hogy pont akkor kapok korongot. Egyszerűen odakerült a pakk elém, szemben velem a Titánok kapuja, tettem a dolgom. Annyira megörültem az első felnőtt, Erste Ligás gólomnak, hogy gondoltam megünneplem egy figurával. Amikor viszont már éreztem, hogy nem pattanok vissza a plexiről a pályára, abban a pár másodpercben az futott át az agyamon, hogy vajon honnan és hogyan fogok majd visszakerülni a jégre?! Na, erről akkor fogalmam sem volt, és különben is, még akkor is a gólomnak örültem. Hogy megijedtem-e esés közben? Szerintem látszik az arcomon, az egyik fotó nagyon beszédes, hiába is mondanék mást."

Ilyen ez a Csollák Márkó, vagány, őszinte és nem utolsó sorban gólt is tud lőni, nem remegett meg az ütő a kezében amikor lehetősége adódott megszereznie a csapat első találatát.

Borítókép: Szűcs Attila